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Акционеры Qazaq Banki увеличили уставный капитал на 3,2 млрд тенге

Сегодня, 00:23
Акционеры Qazaq Banki увеличили уставный капитал на 3,2 млрд тенге


АО «Qazaq Banki» сообщает, что в рамках плана по капитализации банка на 2017 год было проведено размещение 3 200 000 штук простых акций на общую сумму 3,2 млрд тенге, в результате чего уставный капитал банка увеличился до 38,7 млрд тенге. Собственный капитал, соответственно, вырос до 45,3 млрд тенге, сообщает пресс-служба фининститута.

Очередное пополнение уставного капитала является плановым процессом и показывает готовность акционеров всемерно поддерживать банк для обеспечения финансовой устойчивости и дальнейшего стабильного роста.


Акционеры Qazaq Banki увеличили уставный капитал на 3,2 млрд тенге

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«Увеличение уставного капитала Банка является запланированным этапом в рамках текущей стратегии развития Qazaq Banki, — отметил председатель правления Qazaq Banki Гани Токсанбаев. — Банк продолжает осуществлять реализацию стратегических планов, улучшает бизнес-процессы и успешно наращивает свои финансовые показатели. Дополнительные вложения в рамках плановой докапитализации банка способствуют укреплению позиций банка на казахстанском финансовом рынке».

Ранее, в июле 2017 года, уставный капитал банка был пополнен акционерами на 2,2 млрд тенге.

По состоянию на 01.08.2017 активы банка составили 434 млрд тенге, в том числе кредитный портфель достиг 334 млрд тенге. Обязательства составили 392 млрд тенге. Собственный капитал банка составил 42 млрд тенге, в том числе уставный капитал 36 млрд тенге. Финансовый результат за 7 месяцев 2017 года сложился в размере 806 млн тенге.

Филиальная сеть представлена в городах: Астана, Актобе, Алматы, Атырау, Караганде, Каскелене, Таразе, Шымкенте.

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