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Алматинский зоопарк отмечает свое 80-летие

Сегодня, 00:38
Алматинский зоопарк отмечает свое 80-летие


Зоологический парк Алматы отмечает 80-летие со дня основания. Поздравляя с юбилеем коллектив зоологического парка и горожан аким Алматы Баурыжан Байбек отметил, что Алматинский зоопарк — старейший зоопарк нашей страны, который принял первых посетителей в далеком 1937 году. Его первоначальная экспозиция размещалась на площади 7 гектаров, постепенно территория была увеличена до 22 гектар, если впервые годы коллекция насчитывала лишь несколько десятков видов, то сегодня — свыше 4 тыс. особей, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу главы города.

«На протяжении 80-ти лет зоопарк является одним из любимых мест отдыха алматинцев и гостей южной столицы. Сюда приводили нас родители, и мы были счастливы. Ваши дети через 30 — 40 лет тоже приведут своих детей и скажут: меня родители сюда водили. Сейчас ведется масштабное благоустройство мегаполиса, охвачена почти треть исторического центра города с модернизацией улиц „от фасада до фасада“, по принципу „город для людей“. Не остался в стороне и зоопарк. Для его модернизации разработан мастер-план известного немецкого архитектора Питера Разбаха, на счету которого проекты зоопарков в Дюссельдорфе, Берлине, Тегеране, Дубае и Турине», — сказал аким Алматы.

Он отметил, что проект предусматривает перестройку 90% зоопарка по принципу географического зонирования, полное изменение его структуры, переход на принцип обитания животных в природе.


Алматинский зоопарк отмечает свое 80-летие

Аким Алматы: Зоопарк не передадут в частные руки

По словам директора зоологического парка Ержана Еркинбаева, сегодня в зоопарке приняты конкретные меры по недопущению гибели животных, откорректирован рацион питания и ведется четкий контроль качества корма, реконструируются вольеры, ведется общее благоустройство.

«К примеру, у белого и гималайских медведей теперь есть просторные бассейны с проточной водой, появился двор с травой и деревьями. Ведется работа по реконструкции аквариума, экспозиции амурского тигра и вольеров экзотических птиц. Все это стало возможным при поддержке акимата, неравнодушных друзей и спонсоров. Заметно увеличилось финансирование зоопарка. Если в 2016 году из местного бюджета было выделено 409 млн тенге, то в этом году эта сумма составляет порядка 500 млн тенге. Кроме того, собственные доходы зоопарка сегодня составляют около 300 млн тенге, а спонсорская помощь — более 140 млн тенге. Улучшения зоопарка сразу же повлияли на посещаемость, которая увеличилась на 20%», — добавил Ержан Еркинбаев.

Аким Алматы также наградил памятными дипломами и подарками сотрудников зоопарка, некоторые из которых проработали здесь порядка 20 лет и несмотря на сложные периоды, не бросили любимое дело.

В этот день для посетителей организована яркая концертная программа, различные выставки, мастер-классы, конкурсы, показательные кормления животных, на входе детей встречают аниматоры в ростовых костюмах животных.

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