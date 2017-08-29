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ARTиШОК завершил краудфандинговую кампанию

Сегодня, 00:35
ARTиШОК завершил краудфандинговую кампанию


Театр ARTиШОК собрал на краудфандинг-платформе start-time.kz 4,2 млн тенге. Это почти в полтора раза больше суммы, заявленной для сбора. Краудфандинг продолжался четыре месяца и был завершен в полночь с 27 на 28 августа. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе театра.

На 28 августа сборы на площадке start-time.kz составили 4 226 322 тенге, общее количество вкладчиков — 177. Проект поддержали не только в Казахстане, но и за рубежом.


ARTиШОК завершил краудфандинговую кампанию

ARTиШОК намерен собрать 3 млн тенге через краудфандинг

Напомним, что краудфандинг на сайте stаrt-time.kz является лишь частью кампании по сбору денег на строительство Большой сцены. Базовый бюджет проекта составляет 21 млн тенге, из которых 5 млн необходимы на ремонт здания, 2 млн — на оснащение зрительного зала, 4 млн — на звуковое оборудование и 10 млн — на световое оборудование.

Открытие Большой сцены театра ARTиШОК запланировано на конец сентября — начало октября. Уже завершены работы по техническому оснащению сцены, проведению электропроводки, установке конструкция под звуковое и световое оборудование. В настоящее время ведутся отделочные работы.

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