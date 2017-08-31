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Бакытжан Сагинтаев обозначил сферы деятельности новых заместителей

Сегодня, 00:34
Бакытжан Сагинтаев обозначил сферы деятельности новых заместителей


Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев представил кабинету министров своих новых заместителей — Ерболата Досаева и Аскара Жумагалиева, сообщает primeminister.kz.


Бакытжан Сагинтаев обозначил сферы деятельности новых заместителей

Аскар Жумагалиев стал заместителем премьер-министра
Представляя своих новых заместителей премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев отметил, что Ерболат Досаев усилит экономический блок, в частности координацию реализуемого портфеля проектов по модернизации ключевых отраслей экономики.

Аскар Жумагалиев будет курировать проводимую работу по цифровизации экономики, на повестке которой сейчас находится проект госпрограммы «Цифровой Казахстан».

Также Бакытжан Сагинтаев подчеркнул, что глава государства поставил конкретные задачи перед Правительством, в частности в рамках прошедшего 18 августа совещания по вопросам социально-экономического развития регионов и реализации госпрограмм, а также совещания по вопросам деятельности Национальной комиссии по модернизации, которое состоялось 25 августа. В этой связи нужно учесть замечания, обеспечить выполнение всех поручений и сохранить текущую динамику роста экономики.


Бакытжан Сагинтаев обозначил сферы деятельности новых заместителей

Ерболат Досаев получил новое назначение

Напомним, сегодня, согласно указам президента РК Нурсултана Назарбаева, Ерболат Досаев Ерболат и Аскар Жумагалиев Аскар назначены заместителями премьер-министра РК.

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