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10 стартапов из Алматы получили гранты до 1 млн тенге

Сегодня, 00:39
10 стартапов из Алматы получили гранты до 1 млн тенге


В летнем лагере «Арман дала» с 25 августа по 3 сентября прошла летняя школа для молодых предпринимателей «ЖАС КСІПКЕР». Десятидневный стартап-интенсив для молодых предпринимателей был инициирован в рамках государственной программы «Рухани жаыру». Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе Almaty Management University.

Летняя школа была организована акиматом Алматы, Казахстанским фондом развития менеджмента (KFMD) и Almaty Management University.

На этапе отбора претенденты должны были заполнить на сайте проекта регистрационную форму, предоставить эссе о себе и сделать полную детальную презентацию своего бизнес-проекта. В итоге из 350 заявок комиссия отобрала 150.

За 10 дней обучения участники должны были подготовить к запуску собственный бизнес-проект. Всего на суд жюри участники представили 65 бизнес-идей, 16 из которых дошли до финала. Результат стартап-баттла — 6 призовых мест и 4 специальных приза от жюри конкурса.

Первое место между собой поделили два проекта: MyCRM и Inspirelab. Каждый из них получил сертификат на 1 000 000 тенге.

Второе место и сертификаты на 750 000 тенге получили также два участника — ProKid и Neupusti.net.

Третье место и гранты по 500 000 тенге получили проекты Tazalyk и Linguahub.

Кроме того, несколько стартаперов стали обладателями специальных призов от спонсоров и членов жюри конкурса.

Проект JayBox, специализирующийся на производстве мобильного и проекционного ПК, поедет в Берлин на обучение (спонсирует поездку «МЕТРО Кэш энд Керри»).

Проект BalBo, также отмеченный членами жюри, предлагает идею создания домашнего робота, предназначенного для помощи занятым родителям.

Грант в 500 000 тенге от «Metro cash and carry» получил «Килоед», идея по созданию сервиса быстрого и правильного питания. «Убийца фастфуда», так охарактеризовал свою бизнес-идею ее создатель — Владимир Вовчук.

Еще один спецприз получил Tradebook — мобильное приложение, упрощающее ведение торговли и кассы, учёта товарного запаса, формирование отчетов и другие самые нужные функции в торговле. Теперь этот проект будет финансировать член жюри конкурса Рустем Сыздыков.

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