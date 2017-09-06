Cashless Kazakhstan Summit: О трендах и перспективах электронных платежей

Сегодня, 00:16

Инновации меняют не только промышленность, но и финансовый сектор. Казахстанские организации также внедряют современные технологии при оказании услуг своим клиентам. Какие возможности это дает и какие вызовы таит электронная коммерция? Проблемы, тренды и перспективы безналичной экономики обсудят в Алматы 20 сентября на Cashless Kazakhstan Summit.

Cashless Kazakhstan Summit — это новая площадка для экспертов, банкиров, бизнесменов. Спикеры и участники саммита будут говорить о развитии финансовой грамотности, инновациях в системе электронных платежей и цифровых финансовых услуг. Организатор встречи — Visa в Казахстане. Спикерами саммита станут Галым Табылдиев, Юлия Якупбаева, Нурлан Кусаинов, Нурлан Жагипаров, Ержан Рашев и другие.

Центр деловой информации Kapital.kz — официальный партнер Cashless Kazakhstan Summit.

Онлайн-трансляцию мероприятия можно посмотреть 20 сентября на Kapital.kz. Ознакомиться с программой мероприятия, подписаться на страницу с новостями можно по ссылке.

В рамках Cashless Kazakhstan Summit известный блогер Ержан Рашев решает прожить две недели «без купюр», и называет это «Cashless Challenge». В каждом выпуске он рассказывает о жизни без наличных, а также об удобствах и трудностях безналичного расчета.

