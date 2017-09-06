Новости / KnowHow

Детекторы обсерватории LIGO, возможно, зарегистрировали новый вид гравитационных волн

Вчера, 08:03
Детекторы обсерватории LIGO, возможно, зарегистрировали новый вид гравитационных волн


Напомним нашим читателям, что гравитационные волны - это искажения пространственно-временного континуума, вызванные самыми высокоэнергетическими явлениями во Вселенной, столкновениями массивных и плотных объектов, таких, как черные дыры. В настоящее время регистрацией гравитационных волн занимаются ученые гравитационной обсерватории LIGO в США, а недавно к этим поискам подключились и европейские ученые, работающие в рамках эксперимента VIRGO.

На сегодняшний день лазерные датчики обсерватории LIGO зарегистрировали три "пакета" гравитационных волн, источниками которых являлись столкновения черных дыр. Но, подключение к поискам датчиков эксперимента VIRGO и координация процесса сбора данных позволили увеличить общую чувствительность, что принесло практические результаты уже спустя непродолжительное время.

О факте регистрации достаточно необычного явления датчиками обсерватории LIGO сообщил в своем Твиттере Дж. Крэйг Уиллер (J. Craig Wheeler), астроном из Техасского университета в Остине: "Мы нашли источник гравитационных волн с оптической копией!". Под термином "оптическая копия" подразумевается то, что астрономы могут наблюдать свет, излучаемый из области, в которой располагается источник гравитационных волн.

После регистрации гравитационных волн в область "оптической копии" были направлены объективы множества телескопов, в том числе и космического телескопа Hubble Space Telescope. В объективы этих телескопов попала галактика NGC 4993, располагающаяся на удалении 130 миллионов световых лет. В недрах этой галактики были замечены две нейтронные звезды, сошедшиеся в "смертельном танце", которые, по всей видимости, и являются источниками гравитационных искажений.

Чуть позже произошло нечто странное, снимки процесса слияния двух нейтронных звезд в галактике NGC 4993, сделанные при помощи телескопа Hubble, были удалены из публичного доступа. А Дэвид Шомэйкер (David Shoemaker), представитель по связям с общественностью эксперимента LIGO в своем выступлении не подтвердил, но и не опровергнул факта регистрации нового типа гравитационных волн: "Обзор O2 Observing, в задачу которого входит слежение за событиями в галактике NGC 4993, был завершен 25 августа 2017 года. И спустя некоторое время, которое потребуется нам на обработку всех собранных данных, мы сделаем соответствующее объявление"

Все вышесказанное указывает на возможность двух вариантов развития событий. Во-первых, существует вероятность того, что в ходе наблюдений обсерваторий LIGO и VIRGO была допущена какая-то ошибка. Но существует еще и интригующая возможность того, что ученым все же удалось зарегистрировать нечто экстраординарное, на осмысление и исследования которого им потребуется дополнительное время. А нам с вами только и остается, что ждать официального объявления, которое, как хочется надеяться, будет сделано в ближайшем будущем.
  • Просмотров: 79
Похожие материалы
  • Европейский детектор возобновляет свою работу и присоединяется к поискам новых пакетов гравитационных волн Европейский детектор возобновляет свою работу и присоединяется к поискам новых пакетов гравитационных волн
  • GOTO - новый телескоп, предназначенный для поисков гравитационных волн в космосе GOTO - новый телескоп, предназначенный для поисков гравитационных волн в космосе
  • Гравитационная обсерватория LIGO возвращается к Гравитационная обсерватория LIGO возвращается к "охоте" на гравитационные волны
  • Космический гамма-телескоп Fermi помог сузить область поисков источника гравитационных волн Космический гамма-телескоп Fermi помог сузить область поисков источника гравитационных волн
  • Индия приступила к сооружению собственного датчика гравитационных волн, который в 2025 году станет частью глобальной LIGO-сети Индия приступила к сооружению собственного датчика гравитационных волн, который в 2025 году станет частью глобальной LIGO-сети
    • Отзывы читателей
    Начал работу самый большой и мощный в мире рентгеновский лазер Начал работу самый большой и мощный в мире рентгеновский лазер KnowHow Вчера, 08:04
    Использование искусственного интеллекта позволит сократить время обработки астрономических данных с нескольких недель и месяцев до нескольких секунд Использование искусственного интеллекта позволит сократить время обработки астрономических данных с нескольких недель и месяцев до нескольких секунд KnowHow Вчера, 08:04
    Детекторы обсерватории LIGO, возможно, зарегистрировали новый вид гравитационных волн Детекторы обсерватории LIGO, возможно, зарегистрировали новый вид гравитационных волн KnowHow Вчера, 08:03
    10 стартапов из Алматы получили гранты до 1 млн тенге 10 стартапов из Алматы получили гранты до 1 млн тенге Государство Вчера, 00:39
    IFA 2017 — компания LG готова удивлять! IFA 2017 — компания LG готова удивлять! Государство Вчера, 00:35
    Motul представляет обновленную и расширенную линейку моторных масел серии 6100 Technosynthese® Motul представляет обновленную и расширенную линейку моторных масел серии 6100 Technosynthese® Государство Вчера, 00:29
    Moody’s изменило прогноз рейтинга KazakhExport на «стабильный» Moody’s изменило прогноз рейтинга KazakhExport на «стабильный» Государство Вчера, 00:19
    Cashless Kazakhstan Summit: О трендах и перспективах электронных платежей Cashless Kazakhstan Summit: О трендах и перспективах электронных платежей Государство Вчера, 00:16
    Знаменитости приняли участие в марафоне ШОС в Астане Знаменитости приняли участие в марафоне ШОС в Астане Общество 5-09-2017, 20:30
    Искусственный интеллект может оставить без работы композиторов и музыкантов Искусственный интеллект может оставить без работы композиторов и музыкантов KnowHow 5-09-2017, 08:04
    Создан новый тип устройства квантово-оптической памяти, размер которого в тысячу раз меньше предыдущих вариантов Создан новый тип устройства квантово-оптической памяти, размер которого в тысячу раз меньше предыдущих вариантов KnowHow 5-09-2017, 08:03
    Машины-монстры: Гигантская газовая Машины-монстры: Гигантская газовая "пушка", предназначенная для испытаний узлов космической техники KnowHow 4-09-2017, 08:02
    Компания SpaceX провела успешные испытания первых ступеней тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy Компания SpaceX провела успешные испытания первых ступеней тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy KnowHow 4-09-2017, 08:01
    Асет Исекешев: Инцидент исчерпан Асет Исекешев: Инцидент исчерпан Государство 4-09-2017, 00:40
    Авиаперевозчики активизировались этим летом Авиаперевозчики активизировались этим летом Государство 4-09-2017, 00:24
    Американские военные медики обучают казахстанских миротворцев Американские военные медики обучают казахстанских миротворцев Государство 4-09-2017, 00:21
    Банки Уолл-стрит в очередной раз снизили прогнозы по ценам на нефть Банки Уолл-стрит в очередной раз снизили прогнозы по ценам на нефть Государство 4-09-2017, 00:19
    Биткоин пробил очередной исторический максимум Биткоин пробил очередной исторический максимум Государство 4-09-2017, 00:19
    Астрономы нашли следы взрыва сверхновой, зарегистрированного 580 лет назад Астрономы нашли следы взрыва сверхновой, зарегистрированного 580 лет назад KnowHow 3-09-2017, 09:35
    AREE - проект необычного космического аппарата, предназначенного для проведения исследований на поверхности Венеры AREE - проект необычного космического аппарата, предназначенного для проведения исследований на поверхности Венеры KnowHow 3-09-2017, 09:35