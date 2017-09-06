Детекторы обсерватории LIGO, возможно, зарегистрировали новый вид гравитационных волн

Вчера, 08:03Напомним нашим читателям, что гравитационные волны - это искажения пространственно-временного континуума, вызванные самыми высокоэнергетическими явлениями во Вселенной, столкновениями массивных и плотных объектов, таких, как черные дыры. В настоящее время регистрацией гравитационных волн занимаются ученые гравитационной обсерватории LIGO в США, а недавно к этим поискам подключились и европейские ученые, работающие в рамках эксперимента VIRGO.На сегодняшний день лазерные датчики обсерватории LIGO зарегистрировали три "пакета" гравитационных волн, источниками которых являлись столкновения черных дыр. Но, подключение к поискам датчиков эксперимента VIRGO и координация процесса сбора данных позволили увеличить общую чувствительность, что принесло практические результаты уже спустя непродолжительное время.О факте регистрации достаточно необычного явления датчиками обсерватории LIGO сообщил в своем Твиттере Дж. Крэйг Уиллер (J. Craig Wheeler), астроном из Техасского университета в Остине: "Мы нашли источник гравитационных волн с оптической копией!". Под термином "оптическая копия" подразумевается то, что астрономы могут наблюдать свет, излучаемый из области, в которой располагается источник гравитационных волн.После регистрации гравитационных волн в область "оптической копии" были направлены объективы множества телескопов, в том числе и космического телескопа Hubble Space Telescope. В объективы этих телескопов попала галактика NGC 4993, располагающаяся на удалении 130 миллионов световых лет. В недрах этой галактики были замечены две нейтронные звезды, сошедшиеся в "смертельном танце", которые, по всей видимости, и являются источниками гравитационных искажений.Чуть позже произошло нечто странное, снимки процесса слияния двух нейтронных звезд в галактике NGC 4993, сделанные при помощи телескопа Hubble, были удалены из публичного доступа. А Дэвид Шомэйкер (David Shoemaker), представитель по связям с общественностью эксперимента LIGO в своем выступлении не подтвердил, но и не опровергнул факта регистрации нового типа гравитационных волн: "Обзор O2 Observing, в задачу которого входит слежение за событиями в галактике NGC 4993, был завершен 25 августа 2017 года. И спустя некоторое время, которое потребуется нам на обработку всех собранных данных, мы сделаем соответствующее объявление"Все вышесказанное указывает на возможность двух вариантов развития событий. Во-первых, существует вероятность того, что в ходе наблюдений обсерваторий LIGO и VIRGO была допущена какая-то ошибка. Но существует еще и интригующая возможность того, что ученым все же удалось зарегистрировать нечто экстраординарное, на осмысление и исследования которого им потребуется дополнительное время. А нам с вами только и остается, что ждать официального объявления, которое, как хочется надеяться, будет сделано в ближайшем будущем.