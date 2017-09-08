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Facebook введет платные услуги в WhatsApp

Сегодня, 00:15
Facebook введет платные услуги в WhatsApp


Компания Facebook Inc. намерена в будущем начать брать плату с компаний за использование новых функций приложения WhatsApp, созданных для общения владельцев бизнеса с клиентами, пишет The Wall Street Journal.

«Мы хотим позволить людям слать сообщения компаниям и получать желаемые ответы, — заявил операционный директор WhatsApp Мэтт Айдема. — Мы планируем брать за это деньги с компаний в будущем», пишет Интерфакс-Казахстан.


Facebook введет платные услуги в WhatsApp

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https://www.interfax.kz/

Нововведение коснется приложения WhatsApp, созданного для крупных корпораций. В настоящее время сервис проходит тестирование в Бразилии, Европе, Индии и Индонезии; в частности, сервис использует голландская компания KLM Royal Dutch Airlines. Как уточнил Мэтт Айдема, на сегодня эта услуга является бесплатной.

Facebook заплатила за WhatsApp 22 млрд долларов в 2014 году и пока не заработала на нем ни цента. Facebook Messenger, другой популярный мессенджер, принадлежащий компании, уже начал приносить прибыль за счет показа пользователям рекламы.

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