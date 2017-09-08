Huawei обошла Apple в рейтинге производителей смартфонов

Сегодня, 00:35

Согласно данным исследования аналитической компании Counterpoint, компания Huawei обошла Apple и стала вторым крупнейшим в мире производителем смартфонов. Китайская компания последовательно демонстрировала такие результаты на протяжении июня и июля 2017 года, подчеркивается в исследовании Counterpoint, пишет cnews.ru.



Первое место в мировом рейтинге производителей смартфонов по-прежнему остается за Samsung. Аналитики из Counterpoint отметили, что августовские продажи Huawei, согласно предварительным данным, были также достаточно сильными, так что не будет сюрпризом, если компания завершит свой хет-трик по итогам продаж за все летние месяцы.

По мнению Питера Ричардсона, директора отдела аналитики Counterpoint, постоянного роста глобальных продаж смартфонов в последние 34 года компании Huawei удалось добиться за счет последовательных инвестиций в научно-исследовательские и производственные подразделения, подкрепленные агрессивным маркетингом и расширением каналов продаж. В то же время, отметил Ричардсон, смещение Apple со второго места может быть временным, поскольку не за горами ежегодное обновление линейки iPhone. Кроме того, рыночный потенциал Huawei в среднесрочной перспективе все еще ограничен слабым присутствием на рынках Южной Азии, Индии и Северной Америки.

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Huawei чрезмерно зависит от «домашнего» внутреннего рынка Китая, где занимает лидерские позиции, а также от рынков Европы, Латинской Америки и Ближнего Востока, где в продажах смартфонов сильны позиции сотовых операторов, отметил Ричардсон.

Говоря о ближайших перспективах, в Counterpoint подчеркивают, что быстрый рост китайских брендов, обеспеченный дизайном смартфонов, богатым набором функций, собственными производственными возможностям компаний, удачным маркетингом и превосходными стратегиями вывода новинок на рынок, является общей тенденцией, которую нельзя игнорировать даже таким гигантам как Samsung и Apple.

Ряд китайских брендов, такие как Huawei, Oppo, Vivo и Xiaomi, уже обеспечили себе стабильные поставки по всей производственной цепочке, что позволяет им оперативно выпускать смартфоны с самыми современными функциями, включая безрамочные дисплеи, добавленную реальность, камеры с расширенным набором опций. Несмотря на меньшие объемы поставок, эти игроки имеют значительно более быстрые темпы роста, нежели Samsung или Apple, отмечают в Counterpoint.

По поводу самых продаваемых смартфонов июля в Counterpoint отметили, что Apple все еще сохраняет определенный импульс по флагманам iPhone 7 и iPhone 7 Plus, которые по-прежнему считаются самыми продаваемыми моделями во всем мире.