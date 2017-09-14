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Google сообщила о проблемах с сервисами

Сегодня, 00:27
Google сообщила о проблемах с сервисами


Компания Google сообщила во вторник о проблемах с доступностью ряда сервисов, включая электронную почту Gmail. Об этом пишут «Ведомости».

"Мы расследуем сообщения о проблемах", — говорится в сообщении компании, поступившем в распоряжение «РИА Новости».

«Пользователи сообщают о медленной загрузке и ошибках связи», — уточнили в Google, пообещав предоставить позже дополнительную информацию.

Помимо Gmail частичные нарушения работы отмечены в сервисах Google Диск, Google Календарь, Google Документы и Google Таблицы, которые работают на базе аккаунта Gmail.

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