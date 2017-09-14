Создана система искусственного интеллекта, способная создать копию видеоигры по двухминутному видео игрового процесса

Вчера, 08:37Современные системы искусственного интеллекта, благодаря самым последним достижениям в этой области, уже не раз доказали свое превосходство перед людьми в различных играх, включая и компьютерные видеоигры. Исследователи из Технологического института Джорджии предположили, что искусственный интеллект может быть так же хорош и в деле создания видеоигр, и через некоторое время на свет появилась новая система, способная воссоздать практически точную копию видеоигры после выполнения анализа двухминутного видеоролика, на котором запечатлен игровой процесс. Такая система может быть использована для снижения нагрузки на разработчиков компьютерных игр и предоставления им возможности экспериментов с различными стилями разрабатываемых ими игр.Единственным требованием, которое определяет успех создания точной копии игры, является то, чтобы видеоролик содержал максимально возможное количество информации, касающейся графики, движений игрока и физики игрового процесса. Для предварительного обучения и тестирования системе были "скормлены" два видео прохождения 1-го уровня игры Super Mario Brothers двумя игроками с кардинально противоположными стилями игры. Один игрок был нацелен на скоростное прохождение уровня, а второй занимался максимально тщательными "исследованиями" виртуальной игровой среды, что сопровождалось сбором всех скрытых призов.Уже спустя две минуты после начала анализа видео, система искусственного интеллекта выстроила свою собственную модель игры. На основе этой модели система смогла с высокой точностью предсказывать путь, по которому поведет персонажа тот или иной игрок, метод, которым он будет бороться с противниками, и другие подобные аспекты игрового процесса. "Наша система искусственного интеллекта строит прогнозирующую модель, не имея доступа к программному коду самой игры. Тем не менее, она это делает намного точнее, нежели другие системы, построенные на базе обычных нейронных сетей" - рассказывает Мэтью Газдиэл (Matthew Guzdial), ведущий исследователь, - "Система еще не может создать точную копию игры на базе анализа одного единственного видео. Но если ей дать несколько видеороликов, желательно с участием разных игроков, то вы получите результат, ни в чем не уступающий оригиналу".После создания модели компьютерной игры исследователи заставили систему искусственного интеллекта сгенерировать несколько новых дополнительных уровней к этой игре. По мнению игроков, привлеченных к данным исследованиям, "клонированная" игра была практически неотличима от оригинальной, несмотря на то, что в ней все же присутствовали некоторые "ляпы", такие, как "потерянные" объекты виртуальной игровой среды и пропадающие на мгновения игровые персонажи.В настоящее время исследователи используют простейшую двухмерную игру-платформер Super Mario Brothers. Но уже начат процесс дополнительного обучения системы на более сложных двухмерных играх, таких, как Mega Man и Sonic the Hedgehog. Анализ и воссоздание игр, использующих трехмерное пространство, лежит пока еще за пределами возможностей системы искусственного интеллекта, но исследователи надеются развить систему и до этого уровня, что станет возможным после появления в их распоряжении более мощной вычислительной системы.