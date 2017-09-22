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Google покупает часть бизнеса HTC

Сегодня, 00:27
Google покупает часть бизнеса HTC


Google и тайваньский производитель смартфонов HTC подписали соглашение о переходе части сотрудников HTC в Google, пишет RNS со ссылкой на пресс-службу HTC.


Google покупает часть бизнеса HTC

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В рамках сделки HTC получит 1,1 млрд долларов. Компания отмечает, что часть сотрудников уже работает с Google над смартфонами Pixel. Также в рамках сделки Google получит неисключительную лицензию на интеллектуальную собственность HTC.

HTC отмечает, что у нее останется команда инженеров, которые работают над следующим флагманом. Также HTC продолжит развивать свое подразделение Vive, занимающиеся разработками в сфере виртуальной реальности.

Компании ожидают, что сделка будет завершена в начале 2018 года.

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