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Motul вместе с Brabus на выставке IAA 2017

Сегодня, 00:16
Motul вместе с Brabus на выставке IAA 2017


Во Франкфурте стартовал всемирно известный Международный автомобильный салон (Internationale Automobil Ausstellung). Ведущие производители со всего мира представят свои технологии и ноу-хау для B2B и B2C аудиторий с 12 по 24 сентября 2017 года.

В течение почти двух недель экспозиция компании Motul будет представлена на стенде своего партнера, Brabus, всемирно известного лидера в сфере тюнинга автомобилей. На выставке Brabus отметит 40-летие. Оба бренда разделяют общий дух страсти к технологиям и высоким стандартам, видят общие перспективы на будущее.

Смазочные материалы Motul, составляющие неотъемлемую часть автомобильного бизнеса, признаны во всем мире символом высокого качества, прошедшее испытания в лабораториях и в профессиональных гонках. Развиваясь рука об руку с лидирующими производителями, продукция Motul всегда соответствует необходимым требованиям, а для некоторых продуктов предлагает даже больше, чем просто установленные стандарты. Линейка 300V — это легендарная линейка продуктов, которая в основном используется в профессиональных гонках или в двигателях с высокими эксплуатационными характеристиками.

Продукты 300V Competition 15W50 и 300V Trophy 0W40 будут представлены на Международном автомобильном салоне 2017, на одном из самых больших и волнующих автомобильных шоу в мире. Новые автомобили, новые технологии — продукция Motul будет окружена этим шумом во Франкфурте.

Партнеры с 2014 года, компании Motul и Brabus вместе развивают технологии и живут одной страстью. Наследие и ноу-хау, сопровождаемые высоким качеством технологий — это ориентиры компаний, нацеленные на общее будущее.

Стенд Brabus — Залы 5 B01, B19, B23, B27, B31

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