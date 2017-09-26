50 молодых семей Аягоза получили новое жилье

Сегодня, 00:33

В Аягозе 50 молодых семей получили жилье в новом доме. В торжественной церемонии открытия объекта принял участие аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, который вручил ключи новоселам, передает МИА «Казинформ»

Строительство семейного общежития по государственной программе началось в июне прошлого года, и вот спустя полгода молодые учителя, врачи, работники культуры и спорта города теперь имеют квартиры.

Арендное жилье дается сроком на пять лет.

Как отметили в пресс-службе, 300 миллионов тенге на строительство выделили из местного бюджета.

«Новая квартира — начало счастливых дней. От всего сердца поздравляю вас со знаменательным днем», — сказал аким.

В свою очередь Асем Нурмухаметова, которая выступала от лица молодежи Аягоза, выразила огромную благодарность: «Работаю учительницей. До этого квартиру снимали. Сегодня благодаря государственной программе получили ключи от 2-комнатной квартиры. Очень счастлива».

Кстати, в этот же день были вручены ключи и от инвоавтобуса (стоимостью 10 миллионов тенге), обещанного главой региона центру оказания социальной помощи города Аягоза.

