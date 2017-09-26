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50 молодых семей Аягоза получили новое жилье

Сегодня, 00:33
50 молодых семей Аягоза получили новое жилье


В Аягозе 50 молодых семей получили жилье в новом доме. В торжественной церемонии открытия объекта принял участие аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, который вручил ключи новоселам, передает МИА «Казинформ»

Строительство семейного общежития по государственной программе началось в июне прошлого года, и вот спустя полгода молодые учителя, врачи, работники культуры и спорта города теперь имеют квартиры.
Арендное жилье дается сроком на пять лет.
Как отметили в пресс-службе, 300 миллионов тенге на строительство выделили из местного бюджета.

50 молодых семей Аягоза получили новое жилье

«Новая квартира — начало счастливых дней. От всего сердца поздравляю вас со знаменательным днем», — сказал аким.
В свою очередь Асем Нурмухаметова, которая выступала от лица молодежи Аягоза, выразила огромную благодарность: «Работаю учительницей. До этого квартиру снимали. Сегодня благодаря государственной программе получили ключи от 2-комнатной квартиры. Очень счастлива».
Кстати, в этот же день были вручены ключи и от инвоавтобуса (стоимостью 10 миллионов тенге), обещанного главой региона центру оказания социальной помощи города Аягоза.

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