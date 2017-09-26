Uber попробует договориться с властями Лондона

Сегодня, 00:12

Онлайн служба такси Uber готова идти на уступки в переговорах с транспортной системой Лондона, которая отозвала у сервиса лицензию, передает РБК.

«Мы хотим знать, что мы можем сделать, сесть и работать вместе, чтобы это уладить», — заявил главный управляющий офисом Uber в Лондоне Том Элвидж в интервью изданию The Sunday Times.

Источник газеты, близкий к транспортной системе Лондона, рассказал, что переговоры между Uber и городскими властями возможны.

В свою очередь Том Элвидж заявил, что представители городских властей на протяжении нескольких месяцев отказывались провести содержательные переговоры о возобновлении лицензии для Uber или точно сказать, в каких реформах нуждается компания.

«Нас не просили ничего изменить. Мы бы хотели знать, что мы можем сделать. Но для этого нужен диалог, который нам не предоставляется», — сказал главный управляющий офисом Uber.

По данным источников Uber, мэр Лондона отказывается встречаться с представителями компании на протяжении 16 месяцев, с тех пор как он занял пост градоначальника.

22 сентября сообщалось, что руководство транспортной системы Лондона отозвало лицензию у Uber. Срок действия лицензии заканчивается 30 сентября. В лондонском транспортном департаменте объяснили свое решение тем, что Uber не соответствует требованиям, которые действуют для такси, а именно в должной мере не предупреждает криминальные происшествия, не прозрачно оформляет медицинские сертификаты и справки об отсутствии судимости у водителей и использует систему Greyball. Она позволяет вводить в заблуждение городские власти или сотрудников правоохранительных органов в странах, где деятельность компании запрещена и ограничена.