Новости / Государство

Uber попробует договориться с властями Лондона

Сегодня, 00:12
Uber попробует договориться с властями Лондона


Онлайн служба такси Uber готова идти на уступки в переговорах с транспортной системой Лондона, которая отозвала у сервиса лицензию, передает РБК.

«Мы хотим знать, что мы можем сделать, сесть и работать вместе, чтобы это уладить», — заявил главный управляющий офисом Uber в Лондоне Том Элвидж в интервью изданию The Sunday Times.

Источник газеты, близкий к транспортной системе Лондона, рассказал, что переговоры между Uber и городскими властями возможны.

В свою очередь Том Элвидж заявил, что представители городских властей на протяжении нескольких месяцев отказывались провести содержательные переговоры о возобновлении лицензии для Uber или точно сказать, в каких реформах нуждается компания.

«Нас не просили ничего изменить. Мы бы хотели знать, что мы можем сделать. Но для этого нужен диалог, который нам не предоставляется», — сказал главный управляющий офисом Uber.

По данным источников Uber, мэр Лондона отказывается встречаться с представителями компании на протяжении 16 месяцев, с тех пор как он занял пост градоначальника.

22 сентября сообщалось, что руководство транспортной системы Лондона отозвало лицензию у Uber. Срок действия лицензии заканчивается 30 сентября. В лондонском транспортном департаменте объяснили свое решение тем, что Uber не соответствует требованиям, которые действуют для такси, а именно в должной мере не предупреждает криминальные происшествия, не прозрачно оформляет медицинские сертификаты и справки об отсутствии судимости у водителей и использует систему Greyball. Она позволяет вводить в заблуждение городские власти или сотрудников правоохранительных органов в странах, где деятельность компании запрещена и ограничена.

  • Просмотров: 84
Похожие материалы
  • Uber может выйти на IPO Uber может выйти на IPO
  • Uber запустил первые беспилотные такси в США Uber запустил первые беспилотные такси в США
  • Uber предложил $2 млрд за покупку своего конкурента Lyft Uber предложил $2 млрд за покупку своего конкурента Lyft
  • Uber вложит $500 млн в разработку собственных карт Uber вложит $500 млн в разработку собственных карт
  • Uber близко Uber близко
    • Отзывы читателей
    50 молодых семей Аягоза получили новое жилье 50 молодых семей Аягоза получили новое жилье Государство Сегодня, 00:33
    Air Astana: Регулярное авиасообщение в РК под угрозой срыва Air Astana: Регулярное авиасообщение в РК под угрозой срыва Государство Сегодня, 00:26
    Австралия создаст собственное космическое агентство Австралия создаст собственное космическое агентство Государство Сегодня, 00:20
    Алматы и Астана — лидеры по кредитованию малого бизнеса Алматы и Астана — лидеры по кредитованию малого бизнеса Государство Сегодня, 00:19
    Uber попробует договориться с властями Лондона Uber попробует договориться с властями Лондона Государство Сегодня, 00:12
    Космический телескоп Hubble обнаружил странный космический объект, относящийся к неизвестному ранее типу Космический телескоп Hubble обнаружил странный космический объект, относящийся к неизвестному ранее типу KnowHow 24-09-2017, 09:47
    Новая беспроводная система обеспечивает передачу энергии и данных одновременно Новая беспроводная система обеспечивает передачу энергии и данных одновременно KnowHow 24-09-2017, 09:47
    Ученые разработали технологию хранения квантовых данных в виде акустических колебаний Ученые разработали технологию хранения квантовых данных в виде акустических колебаний KnowHow 24-09-2017, 09:46
    Moody’s снизило суверенный рейтинг Великобритании в ожидании Brexit Moody’s снизило суверенный рейтинг Великобритании в ожидании Brexit Государство 24-09-2017, 00:38
    Amazon создаст 2 тысячи рабочих мест в нью-йоркском офисе Amazon создаст 2 тысячи рабочих мест в нью-йоркском офисе Государство 24-09-2017, 00:36
    Британцы продолжат пополнять бюджет ЕС до 2020 года Британцы продолжат пополнять бюджет ЕС до 2020 года Государство 24-09-2017, 00:32
    Motul вместе с Brabus на выставке IAA 2017 Motul вместе с Brabus на выставке IAA 2017 Государство 24-09-2017, 00:16
    Daimler потратит $1 млрд, чтобы обогнать Tesla Daimler потратит $1 млрд, чтобы обогнать Tesla Государство 24-09-2017, 00:10
    Новый тип интерфейса мозг-компьютер позволяет писать музыку, используя Новый тип интерфейса мозг-компьютер позволяет писать музыку, используя "силу мысли" KnowHow 23-09-2017, 08:35
    "Умные" покрышки компании Continental будут сами приспосабливаться к изменениям дорожных условий KnowHow 23-09-2017, 08:34
    Stratolaunch, самый большой самолет в мире, впервые запустил все шесть его двигателей одновременно Stratolaunch, самый большой самолет в мире, впервые запустил все шесть его двигателей одновременно KnowHow 22-09-2017, 08:04
    Камеры видеонаблюдения - одно из уязвимых мест систем безопасности и внутренних компьютерных сетей Камеры видеонаблюдения - одно из уязвимых мест систем безопасности и внутренних компьютерных сетей KnowHow 22-09-2017, 08:04
    Новая оптико-волновая технология позволяет скрыть объекты из непрозрачных материалов Новая оптико-волновая технология позволяет скрыть объекты из непрозрачных материалов KnowHow 22-09-2017, 08:04
    S&P понизило суверенный рейтинг Китая S&P понизило суверенный рейтинг Китая Государство 22-09-2017, 00:30
    Google покупает часть бизнеса HTC Google покупает часть бизнеса HTC Государство 22-09-2017, 00:27