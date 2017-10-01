Беспилотник, вооруженный "камерой событий", совершил первый полет в автоматическом режиме

1-10-2017, 10:18Несколько лет назад исследователи одной из лабораторий университета Цюриха разработали новый вид так называемого динамического видеодатчика, получившего название "камера событий". По принципу работы такая камера кардинально отличается от привычных нам нормальных камер, но она является идеальным вариантом для небольших роботов и аппаратов, способных перемещаться с высокой скоростью. Данные от камеры событий не позволяют увидеть, что представляют собой объекты, находящиеся в окружающей среде, зато они очень хорошо позволяют роботам избегать столкновений с этими объектами.Известно, что самым недорогим способом заставить робота или беспилотник двигаться в автономном режиме, является его "вооружение" одной или несколькими камерами. Однако, традиционные камеры обладают рядом существенных недостатков, они размазывают изображения в случае, если скорость движения объекта с камерой достаточно высока. И для нормальной работы обычной камеры требуется определенный уровень освещенности, при недостаточном или, наоборот, избыточном освещении качество картинки с камеры оставляет желать лучшего.Как уже упоминалось выше, камера событий в принципе отличается от обычной камеры. Вместо записи того, на что похоже пространство, попадающее в поле зрения объектива, камера событий регистрирует лишь изменения в этом пространстве. Если нацелить камеру событий на статическую сцену, на которой ничего не перемещается, то эта камера не сможет ничего снять.Но как только датчик камеры событий регистрирует какое-либо движение (изменение освещенности на уровне отдельных пикселей), она с высокой точностью покажет вам движущийся объект. И если вы разрабатываете систему предотвращения столкновений, то вам уже не нужно будет беспокоиться о распознавании и идентификации отдельных объектов на изображении, измерении расстояния до них, все это делает за вас камера событий, быстродействие которой измеряется единицами миллисекунд. Помимо этого, камера событий работает одинаково хорошо в условиях недостаточной, нормальной и избыточной освещенности.Датчик, разработанный специалистами из университета Цюриха, имеет название DAVIS. В состав этого датчика входит камера событий, обычная камера и блок высокоскоростной обработки изображений. Данные, поставляемые этим датчиком, позволяют даже не очень сложной системе управления беспилотника управлять полетом в автоматическом режиме в условиях переменного освещения, в которых обычная камера работать не может принципиально.В настоящее время система управления беспилотником, вооруженная датчиком DAVIS, быстро и эффективно идентифицирует уникальные особенности окружающей среды и движущиеся объекты, используя комбинацию данных от камеры событий и обычной камеры. Но как только обычная камера перестает функционировать должным образом, из-за изменения уровня освещенности, к примеру, беспилотник продолжает двигаться, используя данные только камеры событий. Исследователи еще не проводили испытания работы системы управления и датчика DAVIS в условиях резкого перехода от яркого света почти к полной темноте, которые являются "камнем преткновения" для всей робототехники. Но, собранные ими предварительные данные говорят о том, что камера событий будет продолжать нормально работать и в таких сложных условиях.