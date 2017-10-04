Новости / Государство

Goldman Sachs может начать торговлю криптовалютами

Сегодня, 00:38
Goldman Sachs может начать торговлю криптовалютами


Goldman Sachs может начать торговлю криптовалютами за счет создания новой торговой опции, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники, пишет издание vedomosti.ru.

Таким образом, Goldman Sachs может стать первым крупным банком Уолл-стрит, вышедшим на этот рынок напрямую.


Goldman Sachs может начать торговлю криптовалютами

Кристин Лагард не считает криптовалюты угрозой для центробанков

Деятельность инвестбанка в этом направлении пока находится на начальной стадии, в то же время, отмечает источник WSJ, и Goldman еще может отказаться от таких планов. Как сообщили газете в самом банке, там исследуют возможности удовлетворить интерес клиентов к цифровым валютам.

Использование криптовалют в операциях Goldman Sachs или другого крупного инвестбанка может улучшить их имидж, который страдает из-за того, что высокая степень анонимности позволяет использовать цифровые валюты для нелегальных операций, пишет WSJ.

  • Просмотров: 53
Похожие материалы
  • Goldman Sachs советует выводить средства из рублевых активов Goldman Sachs советует выводить средства из рублевых активов
  • Goldman Sachs спрогнозировал рост доллара Goldman Sachs спрогнозировал рост доллара
  • Goldman советует инвесторам делать ставки на валюты стран БРИКС Goldman советует инвесторам делать ставки на валюты стран БРИКС
  • Goldman Sachs будет отслеживать список значимых хедж-фондов Goldman Sachs будет отслеживать список значимых хедж-фондов
  • Goldman Sachs улучшил прогноз по ценам на нефть на 2016 год Goldman Sachs улучшил прогноз по ценам на нефть на 2016 год
    • Отзывы читателей
    Tesla сорвала план по выпуску Model 3 Tesla сорвала план по выпуску Model 3 Государство Сегодня, 00:38
    Goldman Sachs может начать торговлю криптовалютами Goldman Sachs может начать торговлю криптовалютами Государство Сегодня, 00:38
    LG Electronics подводит итоги акции «Эстафета Жизни» LG Electronics подводит итоги акции «Эстафета Жизни» Государство Сегодня, 00:30
    Активы банков РК за год сократились на 744,1 млрд тенге Активы банков РК за год сократились на 744,1 млрд тенге Государство Сегодня, 00:24
    Toyota закрывает завод в Австралии Toyota закрывает завод в Австралии Государство Сегодня, 00:23
    В Дубайе будет построен прототип марсианского В Дубайе будет построен прототип марсианского "купольного" города KnowHow 2-10-2017, 08:37
    RHP2 - гуманоидный робот, созданный для того, чтобы падать, подниматься и снова падать RHP2 - гуманоидный робот, созданный для того, чтобы падать, подниматься и снова падать KnowHow 2-10-2017, 08:36
    БРК изменил стратегию развития БРК изменил стратегию развития Государство 2-10-2017, 00:38
    Бакытжан Сагинтаев прибыл в Южно-Казахстанскую область Бакытжан Сагинтаев прибыл в Южно-Казахстанскую область Государство 2-10-2017, 00:29
    В Алматы построят новый бизнес-центр В Алматы построят новый бизнес-центр Государство 2-10-2017, 00:27
    Бакытжану Сагинтаеву доложили о развитии ЮКО Бакытжану Сагинтаеву доложили о развитии ЮКО Государство 2-10-2017, 00:24
    Алишер Пирметов: Ценность ЭКСПО не может быть измерена в деньгах Алишер Пирметов: Ценность ЭКСПО не может быть измерена в деньгах Государство 2-10-2017, 00:22
    Китайские исследователи продемонстрировали работу первого межконтинентального квантового коммуникационного канала Китайские исследователи продемонстрировали работу первого межконтинентального квантового коммуникационного канала KnowHow 1-10-2017, 10:19
    "Волшебная пыль" частиц, состоящих из света и материи, позволяет кардинально ускорить решение тяжелых вычислительных задач KnowHow 1-10-2017, 10:18
    Беспилотник, вооруженный Беспилотник, вооруженный "камерой событий", совершил первый полет в автоматическом режиме KnowHow 1-10-2017, 10:18
    Радиотелескоп ALMA пролил свет на тонкости процессов влияния активных ядер на окружающие их галактики Радиотелескоп ALMA пролил свет на тонкости процессов влияния активных ядер на окружающие их галактики KnowHow 30-09-2017, 08:36
    Летательный аппарат Airlander 10 будет использоваться для изучения космического микроволнового фонового излучения Летательный аппарат Airlander 10 будет использоваться для изучения космического микроволнового фонового излучения KnowHow 30-09-2017, 08:36
    Наночастицы особого типа значительно расширят возможности технологий трехмерной печати металлом Наночастицы особого типа значительно расширят возможности технологий трехмерной печати металлом KnowHow 30-09-2017, 08:36
    Алексей Цой: Государство пошло на беспрецедентные меры Алексей Цой: Государство пошло на беспрецедентные меры Государство 30-09-2017, 00:33
    Saxo Bank: Мировой экономике грозит спад из-за слабого кредитного импульса Saxo Bank: Мировой экономике грозит спад из-за слабого кредитного импульса Государство 30-09-2017, 00:33