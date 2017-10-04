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"The Float" - победитель конкурса дизайна футуристических автомобилей DesignJunction 2017

Вчера, 08:36
"The Float" - победитель конкурса дизайна футуристических автомобилей DesignJunction 2017


Всегда очень интересно видеть, как выглядят автомобили и транспортные средства будущего в представлении дизайнеров и других неординарно мыслящих людей. И именно такие идеи стали участниками конкурса DesignJunction 2017, организованного и проведенного известной автомобильной компанией Renault. В конкурсе приняли участие работы студентов, обучающихся по специальности промышленного дизайна, а оценивало эти работы жюри, в состав которого вошли самые лучшие дизайнеры компании Renault во главе с Энтони Ло (Anthony Lo) и Ником Роудзом (Nick Rhodes).

"The Float" - победитель конкурса дизайна футуристических автомобилей DesignJunction 2017


Победителем конкурса DesignJunction 2017 стал проект "The Float", разработанный Каи Юньчень (Yunchen Cai). В этом проекте вместо традиционных колес используются технологии магнитной левитации. А формы этого футуристического транспортного средства ничем даже отдаленно не напоминают привычные нам формы обычных автомобилей.

Транспортное средство The Float больше похоже на несколько соединенных друг с другом прозрачных стеклянных пузырей, парящих над дорогой на магнитной подвеске. Отметим, что технологии магнитной подвески (левитации) уже становятся ближе к реальности, их, к примеру, используют экспериментальные капсулы транспортной системы Hyperloop, автором идеи которой является Элон Маск, основатель и руководитель таких известных компаний, как SpaceX и Tesla Motors.

"The Float" - победитель конкурса дизайна футуристических автомобилей DesignJunction 2017


Каждый "пузырь" транспортного средства The Float может вместить одного или двух пассажиров. И к "составу" The Float можно прицепить сколь угодно большое количество "пузырей", некоторые из которых могут быть грузовыми модулями. Каждый модуль оснащен раздвижными дверями, эргономичными креслами и другими элементами, обеспечивающими пассажирам максимальную степень комфорта.

И в заключение следует отметить, что все три победителя, занявшие призовые места в конкурсе DesignJunction 2017, получили возможность пройти будущим летом двухнедельную практику в главной дизайнерской студии компании Renault, расположенной в Париже.

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