MicroFactory - микророботы, "рой" которых может заменить трехмерный принтер

Вчера, 08:34Компания SRI International из Силиконовой долины уже достаточно давно работают над созданием микророботов, способных совместными усилиями создавать различные вещи. Последней разработкой компании SRI является MicroFactory, своего рода "колония" роботов-муравьев, размерами в половину миллиметра, которые могут стать не только заменой трехмерным принтерам в будущем, но и выполнить работы, для которых трехмерные принтеры не предназначены по определению.Технологии, лежащие в основе MicroFactory, достаточно просты. Рабочее пространство этой системы представляет собой поверхность, вырабатывающую магнитное поле, а сами роботы - это крошечные магниты. Программное обеспечение системы управления включает и выключает отдельные элементы поверхности, изменяя форму вырабатываемого ею магнитного поля, что заставляет микророботов перемещаться и принимать заданное положение в пространстве. Каждый из микророботов имеет свой рабочий инструмент, который может заменяться в зависимости от вида выполняемой работы.Если, к примеру, вам необходимо создать решетчатую структуру, то некоторые микророботы будут удерживать в вертикальном положении прутки из прочного, но легкого углеродистого волокна. Вторая группа микророботов будет удерживать прутки в горизонтальном положении, а третья группа будет наносить клей в точках соприкосновения вертикальных и горизонтальных прутков. Роботы, выполнившие свою задачу, перемещаются в "область ожидания", а исчерпавшие запас рабочего материала, клея, к примеру, направляются к специальным "кормушкам" для восполнения запасов.Большим преимуществом использования микророботов MicroFactory перед трехмерными принтерами является то, что микророботы могут использовать большое количество разнообразных материалов, а не одного-двух, как принтеры. Помимо этого, микророботы могут перемещать готовые компоненты, такие, как резисторы, конденсаторы, светодиоды, микросхемы, и создавать предметы, имеющие встроенную в них электронику.Система микророботов MicroFactory может работать и совместно с традиционными трехмерными принтерами. Роботы могут построить прочный каркас и другие элементы конструкции, а трехмерный принтер нанесет на это декоративную оболочку. "Мы рассматриваем технологию MicroFactory как дополнение к технологиям трехмерной печати, а не как их полную замену" - рассказывает Аннджо Вонг-Фой (Annjoe Wong-Foy), главный инженер компании SRI International, - "Такой симбиоз двух различных подходов позволит существенно расширить возможности современных технологий аддитивного производства".