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MicroFactory - микророботы, "рой" которых может заменить трехмерный принтер

Вчера, 08:34
MicroFactory - микророботы, "рой" которых может заменить трехмерный принтер


Компания SRI International из Силиконовой долины уже достаточно давно работают над созданием микророботов, способных совместными усилиями создавать различные вещи. Последней разработкой компании SRI является MicroFactory, своего рода "колония" роботов-муравьев, размерами в половину миллиметра, которые могут стать не только заменой трехмерным принтерам в будущем, но и выполнить работы, для которых трехмерные принтеры не предназначены по определению.

Технологии, лежащие в основе MicroFactory, достаточно просты. Рабочее пространство этой системы представляет собой поверхность, вырабатывающую магнитное поле, а сами роботы - это крошечные магниты. Программное обеспечение системы управления включает и выключает отдельные элементы поверхности, изменяя форму вырабатываемого ею магнитного поля, что заставляет микророботов перемещаться и принимать заданное положение в пространстве. Каждый из микророботов имеет свой рабочий инструмент, который может заменяться в зависимости от вида выполняемой работы.

Если, к примеру, вам необходимо создать решетчатую структуру, то некоторые микророботы будут удерживать в вертикальном положении прутки из прочного, но легкого углеродистого волокна. Вторая группа микророботов будет удерживать прутки в горизонтальном положении, а третья группа будет наносить клей в точках соприкосновения вертикальных и горизонтальных прутков. Роботы, выполнившие свою задачу, перемещаются в "область ожидания", а исчерпавшие запас рабочего материала, клея, к примеру, направляются к специальным "кормушкам" для восполнения запасов.

Большим преимуществом использования микророботов MicroFactory перед трехмерными принтерами является то, что микророботы могут использовать большое количество разнообразных материалов, а не одного-двух, как принтеры. Помимо этого, микророботы могут перемещать готовые компоненты, такие, как резисторы, конденсаторы, светодиоды, микросхемы, и создавать предметы, имеющие встроенную в них электронику.

Система микророботов MicroFactory может работать и совместно с традиционными трехмерными принтерами. Роботы могут построить прочный каркас и другие элементы конструкции, а трехмерный принтер нанесет на это декоративную оболочку. "Мы рассматриваем технологию MicroFactory как дополнение к технологиям трехмерной печати, а не как их полную замену" - рассказывает Аннджо Вонг-Фой (Annjoe Wong-Foy), главный инженер компании SRI International, - "Такой симбиоз двух различных подходов позволит существенно расширить возможности современных технологий аддитивного производства".

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