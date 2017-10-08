Новости / Государство

Аким ЮКО встретился с делегацией Ирана

Сегодня, 00:31
Аким ЮКО встретился с делегацией Ирана


Аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев встретился с делегацией во главе с губернатором провинции Хорасан Разави Исламской Республики Иран Алирезом Рашидианом. Глава региона ознакомил иностранных гостей с инвестиционным потенциалом Южно-Казахстанской области и достижениями в сельском хозяйстве.

Наряду с этим аким выразил уверенность в том, что между Южно-Казахстанской областью и регионами Ирана, в том числе провинцией Хорасан Разави, имеется большой потенциал для наращивания взаимовыгодного торгово-экономического, инвестиционного, а также культурно-гуманитарного сотрудничества.

«Рад встрече с Вами и возможности обменяться мнениями относительно развития двусторонних отношений между Южно-Казахстанской областью и провинцией Хорасан. Иран — одна из первых стран, признавших независимость Республики Казахстан. В этом году мы отмечаем 25-летие с момента установления дипломатических отношений между нашими странами. Иран — второй торговый партнер для Казахстана среди стран Ближнего Востока (после ОАЭ). Казахстан и Иран активно взаимодействуют в рамках ШОС, ОИС и других авторитетных международных организаций. Перспективным и выгодным представляется сотрудничество наших стран и в рамках ЕАЭС», — отметил Жансеит Туймебаев.

Иран — развитая индустриально-аграрная страна, обладает значительным экономическим потенциалом, где развита промышленность, нефтегазовая сфера и сельское хозяйство. Следует отметить, в 2016 году внешнеторговый оборот ЮКО составил 1,9 млрд долларов США, из них 19 млн долларов США с Исламской Республикой Иран. В основном Южный Казахстан экспортирует в Исламскую Республику Иран орехи, ячмень, цемент, кожаные изделия. Из Ирана в наш регион импортируют строительные материалы, трубы, керамические изделия, сантехнику, бытовую химию, ковровые изделия, фрукты.

В свою очередь губернатор Алиреза Рашидиан выразил готовность к тесному взаимодействию и развитию сотрудничества в различных сферах. Также было предложено определить наиболее импортируемые и экспортируемые товары между регионами, по которым можно открывать новые совместные производства.

Аким ЮКО встретился с делегацией Ирана

В ходе двухдневного рабочего визита иранская делегация ознакомилась с инвестиционными возможностями области. Вместе с тем посетили выставочный центр «Корме» и ряд предприятий области, а также встретились с представителями бизнес-сообществ и посетили исторические места.

  • Просмотров: 39
Похожие материалы
  • Аким ЮКО подписал меморандумы с главами трех областей Узбекистана Аким ЮКО подписал меморандумы с главами трех областей Узбекистана
  • В ЮКО при участии иранских инвесторов открыт мясокомбинат В ЮКО при участии иранских инвесторов открыт мясокомбинат
  • Главы Казахстана и Ирана обсудили инвестиционное сотрудничество Главы Казахстана и Ирана обсудили инвестиционное сотрудничество
  • Иран готов к сотрудничеству с Мангистауской областью Иран готов к сотрудничеству с Мангистауской областью
  • Профессиональная выставка иранских товаропроизводителей открылась в Мангистау Профессиональная выставка иранских товаропроизводителей открылась в Мангистау
    • Отзывы читателей
    Акимат ЮКО и Региональный хаб подписали меморандум о сотрудничестве Акимат ЮКО и Региональный хаб подписали меморандум о сотрудничестве Государство Сегодня, 00:37
    Аким ЮКО встретился с делегацией Ирана Аким ЮКО встретился с делегацией Ирана Государство Сегодня, 00:31
    Motul выпускает новую линейку профессиональных присадок Motul выпускает новую линейку профессиональных присадок Государство Сегодня, 00:24
    Amazon тестирует собственный сервис доставки Amazon тестирует собственный сервис доставки Государство Сегодня, 00:16
    Toyota и НПК будут продвигать паралимпийский спорт в Казахстане Toyota и НПК будут продвигать паралимпийский спорт в Казахстане Государство Сегодня, 00:13
    MicroFactory - микророботы, MicroFactory - микророботы, "рой" которых может заменить трехмерный принтер KnowHow 6-10-2017, 08:34
    Компания Lockheed Martin представляет многоразовый марсианский посадочный модуль, использующий воду в качестве топлива Компания Lockheed Martin представляет многоразовый марсианский посадочный модуль, использующий воду в качестве топлива KnowHow 6-10-2017, 08:34
    Google представила «убийцу» iPhone Google представила «убийцу» iPhone Государство 6-10-2017, 00:37
    Foxconn построит завод в Висконсине Foxconn построит завод в Висконсине Государство 6-10-2017, 00:28
    Актобе наряду с Астаной и Алматы должен стать источником инноваций Актобе наряду с Астаной и Алматы должен стать источником инноваций Государство 6-10-2017, 00:26
    Банки неожиданно увеличили кредитование торговой отрасли Банки неожиданно увеличили кредитование торговой отрасли Государство 6-10-2017, 00:16
    Белый дом запросит $29 млрд на восстановление после ураганов Белый дом запросит $29 млрд на восстановление после ураганов Государство 6-10-2017, 00:14
    Лауреатами Нобелевской премии 2017 года по физике стали первооткрыватели гравитационных волн Лауреатами Нобелевской премии 2017 года по физике стали первооткрыватели гравитационных волн KnowHow 5-10-2017, 08:37
    Система акустической дополненной реальности позволит любым объектам Система акустической дополненной реальности позволит любым объектам "говорить" с людьми KnowHow 5-10-2017, 08:36
    Нобелевская премия 2017 года в области медицины присуждена исследователям генов, ответственных за Нобелевская премия 2017 года в области медицины присуждена исследователям генов, ответственных за "внутренние часы" организма человека KnowHow 4-10-2017, 08:36
    "The Float" - победитель конкурса дизайна футуристических автомобилей DesignJunction 2017 KnowHow 4-10-2017, 08:36
    Пара колеблющихся ионов, охлаждающих один одного - идеальный кубит, сохраняющий свое состояние в течение 10 минут Пара колеблющихся ионов, охлаждающих один одного - идеальный кубит, сохраняющий свое состояние в течение 10 минут KnowHow 4-10-2017, 08:36
    Tesla сорвала план по выпуску Model 3 Tesla сорвала план по выпуску Model 3 Государство 4-10-2017, 00:38
    Goldman Sachs может начать торговлю криптовалютами Goldman Sachs может начать торговлю криптовалютами Государство 4-10-2017, 00:38
    LG Electronics подводит итоги акции «Эстафета Жизни» LG Electronics подводит итоги акции «Эстафета Жизни» Государство 4-10-2017, 00:30