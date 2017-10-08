Аким ЮКО встретился с делегацией Ирана

Сегодня, 00:31

Аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев встретился с делегацией во главе с губернатором провинции Хорасан Разави Исламской Республики Иран Алирезом Рашидианом. Глава региона ознакомил иностранных гостей с инвестиционным потенциалом Южно-Казахстанской области и достижениями в сельском хозяйстве.

Наряду с этим аким выразил уверенность в том, что между Южно-Казахстанской областью и регионами Ирана, в том числе провинцией Хорасан Разави, имеется большой потенциал для наращивания взаимовыгодного торгово-экономического, инвестиционного, а также культурно-гуманитарного сотрудничества.

«Рад встрече с Вами и возможности обменяться мнениями относительно развития двусторонних отношений между Южно-Казахстанской областью и провинцией Хорасан. Иран — одна из первых стран, признавших независимость Республики Казахстан. В этом году мы отмечаем 25-летие с момента установления дипломатических отношений между нашими странами. Иран — второй торговый партнер для Казахстана среди стран Ближнего Востока (после ОАЭ). Казахстан и Иран активно взаимодействуют в рамках ШОС, ОИС и других авторитетных международных организаций. Перспективным и выгодным представляется сотрудничество наших стран и в рамках ЕАЭС», — отметил Жансеит Туймебаев.

Иран — развитая индустриально-аграрная страна, обладает значительным экономическим потенциалом, где развита промышленность, нефтегазовая сфера и сельское хозяйство. Следует отметить, в 2016 году внешнеторговый оборот ЮКО составил 1,9 млрд долларов США, из них 19 млн долларов США с Исламской Республикой Иран. В основном Южный Казахстан экспортирует в Исламскую Республику Иран орехи, ячмень, цемент, кожаные изделия. Из Ирана в наш регион импортируют строительные материалы, трубы, керамические изделия, сантехнику, бытовую химию, ковровые изделия, фрукты.

В свою очередь губернатор Алиреза Рашидиан выразил готовность к тесному взаимодействию и развитию сотрудничества в различных сферах. Также было предложено определить наиболее импортируемые и экспортируемые товары между регионами, по которым можно открывать новые совместные производства.

В ходе двухдневного рабочего визита иранская делегация ознакомилась с инвестиционными возможностями области. Вместе с тем посетили выставочный центр «Корме» и ряд предприятий области, а также встретились с представителями бизнес-сообществ и посетили исторические места.