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Motul выпускает новую линейку профессиональных присадок

Сегодня, 00:24
Motul выпускает новую линейку профессиональных присадок


Расход топлива любого современного двигателя зависит, в том числе, и от качества этого топлива. Кроме того, процесс окисления и износа механизмов топливной системы приводит к снижению ресурса и ухудшению показателей топливной экономичности и производительности в общем.

Благодаря широкому ассортименту профессиональных присадок Motul предлагает эффективное решение по оптимизации показателей производительности двигателя.

Основой линейки профессиональных присадок являются топливные присадки. Fuel System Clean, Diesel System Clean, Valve и Injectors Clean, важным компонентом которых являются молекулы детергента. Молекулы активируются в камере сгорания, в топливном контуре и в форсунках для дальнейшего их очищения. Присадка DPF Clean, смешиваясь с топливом, способствует бесперебойной работе чувствительной системы доочистки выхлопных газов и облегчает процесс регенерации дизельного сажевого фильтра.

Новый ассортимент включает присадки для моторного масла. Engine Clean, Hydraulic Lifter Care очищают все детали, контактирующие со смазочными материалами. Продукт Engine stop leak останавливает утечку моторного масла из системы смазки двигателя.

Комбинированное использование продуктов линейки профессиональных присадок лучшим образом сказывается на работе цилиндро-поршневой группы и раскрывает потенциал мощности и эффективности двигателя. При профессиональном подходе к использованию средств Motul снижается расход топлива и, соответственно, количество выбросов, происходит возврат к номинальным характеристикам двигателя.

Motul представляет продукт для промывки автоматических трансмиссий — Automatic Transmission Clean. Он используется при полной профессиональной процедуре замены масла, что приводит к улучшению динамики автомобиля. В линейку входят новые присадки для ухода за системой охлаждения двигателя (Radiator Clean) и остановки течей (Radiator Stop Leak).

Международный менеджер по продуктам компании Motul Алексей Кривцов: «Данная линейка является ответом на вызовы реалий российского рынка. Комплексный подход к решению проблем автомобилистов и профессионализм в обслуживании техники всегда отличал приверженцев бренда Motul. Каждый продукт в этой линейке отмечен знаком TUV NORD — свидетельство соответствия жестким стандартам качества. Ищите профессиональные присадки Motul в премиальных сервисах вашего города!»

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