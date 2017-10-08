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Toyota и НПК будут продвигать паралимпийский спорт в Казахстане

Сегодня, 00:13
Toyota и НПК будут продвигать паралимпийский спорт в Казахстане


Компания «Тойота Мотор Казахстан» и Национальный Паралимпийский Комитет РК подписали соглашение о партнерстве.

Ведущий автомобильный бренд Toyota будет поддерживать НПК РК в продвижении паралимпийского спорта и его ценностей в Казахстане. Главные из них — это стремление создавать возможности для паралимпийских атлетов вдохновлять и восхищать мир.

На практике это означает, что «Тойота Мотор Казахстан» будет принимать активное участие в масштабных информационных проектах по развитию паралимпийского движения, в рамках которых мы узнаем яркие, вдохновляющие истории спортсменов, выдержавших тяжелые жизненные испытания, одерживающих победу не только в спортивных соревнованиях, но и в ежедневной жизни.

В рамках сотрудничества компания будет оказывать всяческую поддержку Национальному Паралимпийскому Комитету и команде, в том числе предоставлять автомобили Toyota для нужд НПК с ежегодным последующим обновлением автопарка.

Toyota и НПК будут продвигать бренд казахстанской паралимпийской сборной на Зимних Паралимпийских Играх в Пьхенгачанге в 2018 году, на Летних Паралимпийских Играх в Токио в 2020 году, а также на других спортивных соревнованиях международного уровня до 2024 года.

Toyota и НПК будут продвигать паралимпийский спорт в Казахстане

Президент «Тойота Мотор Казахстан» г-н Кит Мэтью Симмонс отметил следующее: «Мы в Toyota стремимся внести свой вклад в создание общества, где каждый имеет равные возможности. Мы хотим, чтобы мобильность была не препятствием, а возможностью реализовать свою мечту. В трудные времена спорт дарит надежду и цель, побуждая нас никогда не сдаваться. Спорт объединяет всех нас. Спортсмены Паралимпийского движения демонстрируют мужество и решительность, доказывая всем, что нет ничего невозможного. Паралимпийское движение — это мост, который связывает спорт с общественным сознанием, развенчивает стереотипы и обеспечивает равенство. Мы твердо убеждены, что наше партнерство с НПК приведет нас к новым достижениям и значительному вкладу в развитие общества».

В свою очередь, Президент Национального Паралимпийского Комитета Казахстана Кайрат Боранбаев, подчеркнул важность поддержки казахстанского спорта:

«Мы очень рады, что Toyota в партнерстве с НПК будут продвигать паралимпийский спорт в Казахстане. Ценности компании Toyota очень близки паралиймпийским ценностям — сделать мир лучше для всех людей.

Для этого и существует спорт — он объединяет людей из самых разных сфер жизни, он делает всех нас равными, и он помогает нам становиться лучше. Благодарим наших партнеров за участие и поддержку!"

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