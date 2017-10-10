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E2-DR - робот от компании Honda, предназначенный для работы в условиях чрезвычайных ситуаций

Вчера, 08:35
E2-DR - робот от компании Honda, предназначенный для работы в условиях чрезвычайных ситуаций


Представители известной компании Honda представили вниманию общественности двуногого гуманоидного робота E2-DR, который предназначен для работы в условиях стихийных бедствий, техногенных катастроф и других чрезвычайных ситуаций. Роботы, которым предстоит действовать в столь сложных условиях, должны быть сильны и обладать достаточной ловкостью, что позволит им успешно выполнять свою работу. Робот E2-DR компании Honda демонстрирует весь набор необходимых качеств, он достаточно устойчиво стоит на ногах, может передвигаться, опираясь на все четыре конечности, и обладает телом, имеющим множество степеней свободы.

На приведенном ниже видео, опубликованном специалистами научно-исследовательского отдела компании Honda, робот E2-DR, высота которого составляет 168 сантиметров, а вес - 85 килограмм, демонстрирует все свои умения и способности. Помимо подъема и спуска по наклонным и вертикальным лестницам, робот способен передвигаться по трубам, по поверхности, заваленной обломками, умеет открывать двери, и протискиваться через узкие или низкие места. Кроме этого, робот E2-DR способен фиксировать себя в случае повреждений его конструкции или потери энергоснабжения, это делается для того, чтобы избежать падения и еще большей поломки конструкции.

E2-DR - робот от компании Honda, предназначенный для работы в условиях чрезвычайных ситуаций


Ловкость роботу E2-DR обеспечивает туловище, способное поворачиваться на 180 градусов, манипуляторы с массивными захватами, подвижные бедренные и коленные суставы, которые позволяют роботу ходить, имитируя походку человека. Необходимую для работы энергию робот черпает из аккумуляторной батареи, емкостью 1000 Вт*ч, заряда которой хватает на 90 минут непрерывной работы. Для увеличения надежности, все элементы системы управления роботом и управления силовыми системами связаны между собой не традиционными электрическими проводами, а оптоволоконными кабелями, толщиной в 0.5 миллиметра. Это не только позволяет роботу действовать в условиях сильных электромагнитных помех и электрических полей, но и существенно снижает вес его конструкции.

Основой системы управления робота E2-DR является специализированный компьютер с процессором Intel Core-i7 и дискретным графическим процессором, на который возложена часть работ по обработке поступающей с камер визуальной информации.

E2-DR - робот от компании Honda, предназначенный для работы в условиях чрезвычайных ситуаций


Конечно, робот, предназначенный для действий в чрезвычайных ситуациях, должен иметь способность хорошо "видеть" окружающую его среду. Специалисты компании Honda решили эту проблему путем установки в голову робота массы датчиков различного типа, пары лазерных дальномеров Hokuyo, пары курсовых камер SR4000, монокулярной камеры с широким углом обзора и инфракрасной стереокамеры с системой внешней подсветки. Каждый из манипуляторов робота оборудован собственными трехосевыми датчиками и дополнительными камерами.

Во время чрезвычайных ситуаций окружающая среда может иметь агрессивный характер не только к живым существам, но и к механике роботов. Поэтому специалисты компании Honda сделали робота E2-DR устойчивым по отношению к повышенной влажности, снабдили его дополнительной защитой от пыли и высокой температуры. Конструкция всех суставов робота препятствует попаданию в движущиеся части пыли и грязи, а специальные элементы системы охлаждения не позволят критическим компонентам робота перегреваться во время работы в непосредственной близости или в прямом контакте с открытым огнем.

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