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Sinopec продает активы в Аргентине

Сегодня, 00:11
Sinopec продает активы в Аргентине


Советники китайской нефтепереработчика Sinopec предложили несколько потенциальных покупателей на аргентинские активы компании, заявили три источника, знакомые с этим вопросом, пишет vestifinance.ru со ссылкой на Reuters.

Один из источников сказал, что аргентинские нефтегазовые активы, главным образом в южной провинции Санта-Крус, могут стоить от 750 млн до 1 млрд долларов.


Sinopec продает активы в Аргентине

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Эта сумма составляет меньше половины от 2,45 млрд долларов, которую Sinopec в 2010 году выплатила за покупку аргентинских активов у американской компании Occidental Petroleum Corp.

Предполагаемыми покупателями активов в основном считаются крупные энергетические компании из США, Европы, Африки и Латинской Америки, включая государственную нефтяную компанию Анголы Sonangol и двух российских энергетических гиганта, в том числе «Роснефть», как заявили несколько источников.

Согласно другим источникам, Мексиканская Vista Oil & Gas также проявила интерес к аргентинским активам Sinopec.

Между тем Compania General de Combustibles (CGC), энергетическая дочка аргентинской холдинговой компании Corporacion America, также изучит некоторые активы в Санта-Крусе, заявила представитель Corporacion America Каролина Баррос. Всего у активов китайской компании около 15 претендентов на покупку.

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