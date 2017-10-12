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E-commerce активно захватывает долю в розничной торговле

Сегодня, 00:24
E-commerce активно захватывает долю в розничной торговле


Увеличение числа абонентов фиксированного интернета в Казахстане ускоряется. Рост за год, к концу августа 2017 года, составил 12,0% (265,9 тыс.), до 2,5 млн абонентов, годом ранее рост составил 4,9% (102,9 тыс.). Такие данные приводит ranking.kz.

Удельный вес абонентов сельской местности за год остался без изменений — 19,1%. Годовой рост абонентов фиксированного интернете в селе равен росту по РК в целом — 12,0% (50,7 тыс.), до 473,3 тыс. абонентов. Годом ранее — на 12,1% (45,5 тыс.).

E-commerce активно захватывает долю в розничной торговле

Вместе с увеличением охвата все большего числа казахстанцев интернет-коммуникациями соответствующий рост популярности наблюдается в секторе e-commerce, казахстанцы все активнее покупают через интернет. Удельный вес интернет-платежей в общем объеме безналичных платежей за январь-август 2017 года составил 35,2% (487,5 млрд тг), годом ранее — 20,6% (163,8 млрд тг). По количеству транзакций доля выросла с 29,9% (19,4 млн) до 37,3% (42,4 млн) за год

Все остальные способы оплаты безналичных платежей уменьшили свои доли за последний год, по объему — POS-терминалы с 63,2% до 54,3%, банкоматы с 15,5% до 9,9%, прочие на 0,1 п.п., до 0,7% и по количеству транзакций — POS-терминалы с 55,7% до 55,5%, банкоматы с 14,0% до 6,9%, прочие с 0,5% до 0,3%.

E-commerce активно захватывает долю в розничной торговле

Доля безналичных платежей через интернет-ресурсы в объеме розничной торговли за январь-август 2017 года составила 8,9%, в прошлом году — 3,5%.

Объем розничной торговли за год вырос с 4,7 трлн за январь-август 2016 года до 5,5 трлн тенге за аналогичный период 2017 года.

E-commerce активно захватывает долю в розничной торговле

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