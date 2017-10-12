Новости / KnowHow

"Подмена" электрона мюоном позволила ученым более точно измерить размер протона

Вчера, 08:36
"Подмена" электрона мюоном позволила ученым более точно измерить размер протона


Напомним нашим читателям, что одним из главных научных прорывов в 2010 году было измерение радиуса протона при помощи лазерной спектрометрии так называемого мюонного водорода, вещества, ядро атома которого состоит из протона, а вращающийся вокруг ядра электрон заменен его ближайшим "кузеном" из семейства мюонов. Полученные учеными данные позволили с более высокой точностью определить радиус распределения заряда протона, который оказался на четыре процента меньше, чем значения, полученные при помощи обычного водорода. Это серьезное расхождение привлекло большое внимание научного сообщества из-за его несоответствия со Стандартной Моделью физики элементарных частиц.

Напомним нашим читателям, что водород является самым простым из всех химических элементов, согласно модели, предложенной Нильсом Бором в 1913 году, атом водорода состоит из одного протона и вращающегося вокруг него электрона. Теория квантовой электродинамики определяет энергетические уровни этой системы с точностью в 12 знаков.

Во время экспериментов 2010 года, проведенных учеными из института Пола Шеррера (Paul Scherrer Institute), Швейцария, электрон атома водорода был заменен тяжелым и нестабильным мюоном, масса которого в 200 раз превышает массу электрона. Из-за большой массы этот мюон движется вокруг ядра, протона, на более близком расстоянии и более медленно, очень хорошо "чувствуя" размер протона. Из-за этого эффект влияния размера протона на спектральные линии у мюонного водорода проявляется на семь порядков сильней, чем у обычного водорода. И это позволяет определить радиус протона с более высокой точностью.

Не так давно, группа исследователей из Института квантовой оптики Макса Планка, Германия, произвела новые спектрографические измерения при помощи обычного водорода. Полученные учеными значения постоянной Ридберга и радиуса протона практически совпадают со значениями, полученными при помощи мюонного водорода. И они отличаются на 3.3 процента от усредненных результатов других измерений, проведенных при помощи обычного водорода.

Для измерения значения постоянной Ридберга и радиуса протона немецкие исследователи использовали измерение частоты перехода самого сильного резонанса атома, переходов между энергетическими состояниями 1S-2S. Эта частота была измерена с точностью до 15 знаков в 2011 году при помощи так называемой частотной гребенки, за изобретение которой профессор Хэнш в 2005 году стал лауреатом Нобелевской премии по физике. И в качестве второй опорной точки для своих измерений немецкие ученые выбрали переход 2S-4P, который соединяет метастабильное 2S-состояние с намного короткоживущим 4P-состоянием.

Во время экспериментов атомы водорода возбуждались светом лазера с длиной волны 486 нанометров, а регистрируемым сигналом был вторичный свет, излученный водородом во время перехода атома из состояния 4P в более низкое энергетическое состояние. По сравнению с предыдущими экспериментами, данный эксперимент проводился при более низкой температуре в 5.8 Кельвинов. При такой температуре атомы водорода двигаются с меньшей скоростью, что, в совокупности с другими методами, позволило устранить влияние допплеровского эффекта на результаты измерений.

Если бы ученые имели возможность проводить спектральный анализ одного единственного атома водорода, то форма полученных спектральных линий была бы полностью симметрична. Но, к сожалению, другие атомы водорода под воздействием света того же лазера переходили в иные энергетические состояния, 4P1/2 и 4P3/2. Это вносило искажения в симметричную форму спектральных линий, из-за чего центр спектральной линии был установлен с точностью 1/10000 от ширины самой линии.

Тем не менее, несмотря на все трудности, ученым удалось измерить частоту переходов 2S-4P с погрешностью в 2.3 кГц. Это соответствует относительной погрешности в 4 единицы на 10^12. Комбинируя результаты экспериментов с результатами расчетов математических моделей, ученые установили значение постоянной Ридберга (10973731.568076(96) м-1) и, соответственно, радиуса протона (0.8335(95) фемтометра).

"Для того, чтобы найти причины несоответствия между результатами предыдущих и нынешних измерений нам потребует провести еще несколько еще более высокоточных экспериментов" - рассказывает профессор Томас Удем (Prof. Thomas Udem), руководитель проекта, - "И, в конце концов, следует помнить о том, что множество важных научных открытий было сделано именно в результате обнаружения подобных несоответствий".
  • Просмотров: 96
Похожие материалы
  • Ученые CERN впервые провели измерения оптических спектральных характеристик атомов антивещества Ученые CERN впервые провели измерения оптических спектральных характеристик атомов антивещества
  • Ученым удалось измерить время явления с точностью до одной зептосекунды Ученым удалось измерить время явления с точностью до одной зептосекунды
  • Ученые получили странную форму Ученые получили странную форму "темного" водорода, которая существует в недрах газовых гигантских планет
  • Ученые произвели высокоточные измерения электрического заряда атома водорода и антиводорода Ученые произвели высокоточные измерения электрического заряда атома водорода и антиводорода
  • Ученым впервые удалось измерить изменения энергии атомов во время химической реакции Ученым впервые удалось измерить изменения энергии атомов во время химической реакции
    • Отзывы читателей
    Самый большой в мире радиотелескоп начал делать первые открытия Самый большой в мире радиотелескоп начал делать первые открытия KnowHow Вчера, 08:37
    Компания Intel представила свой новый 17-кубитный квантовый чип Компания Intel представила свой новый 17-кубитный квантовый чип KnowHow Вчера, 08:37
    "Подмена" электрона мюоном позволила ученым более точно измерить размер протона KnowHow Вчера, 08:36
    34% тенговых вкладов приходится на Алматы 34% тенговых вкладов приходится на Алматы Государство Вчера, 00:39
    Alibaba вдвое увеличит расходы на научные разработки Alibaba вдвое увеличит расходы на научные разработки Государство Вчера, 00:32
    E-commerce активно захватывает долю в розничной торговле E-commerce активно захватывает долю в розничной торговле Государство Вчера, 00:24
    Airbus Helicopters готовит аппарат для воздушного городского транспорта Airbus Helicopters готовит аппарат для воздушного городского транспорта Государство Вчера, 00:20
    Bank RBK обсуждает меры по укреплению финансового положения Bank RBK обсуждает меры по укреплению финансового положения Государство Вчера, 00:11
    Компания Google приступила к изучению этических проблем, связанных с искусственным интеллектом Компания Google приступила к изучению этических проблем, связанных с искусственным интеллектом KnowHow 11-10-2017, 08:36
    Транзисторы нового типа могут быть использованы для производства высокопроизводительной и высокоэффективной гибкой электроники Транзисторы нового типа могут быть использованы для производства высокопроизводительной и высокоэффективной гибкой электроники KnowHow 11-10-2017, 08:35
    20 невероятных снимков микромира, победители конкурса Nikon Small World 2017 20 невероятных снимков микромира, победители конкурса Nikon Small World 2017 KnowHow 10-10-2017, 08:35
    E2-DR - робот от компании Honda, предназначенный для работы в условиях чрезвычайных ситуаций E2-DR - робот от компании Honda, предназначенный для работы в условиях чрезвычайных ситуаций KnowHow 10-10-2017, 08:35
    Суперкомпьютер рассчитал принципиально новый вид конструкции более легкого и более прочного крыла самолета Суперкомпьютер рассчитал принципиально новый вид конструкции более легкого и более прочного крыла самолета KnowHow 10-10-2017, 08:34
    Microsoft не будет развивать Windows 10 Phone Microsoft не будет развивать Windows 10 Phone Государство 10-10-2017, 00:39
    Асет Исекешев представил своего нового заместителя Асет Исекешев представил своего нового заместителя Государство 10-10-2017, 00:34
    Базовая ставка в Казахстане осталась на уровне 10,25% Базовая ставка в Казахстане осталась на уровне 10,25% Государство 10-10-2017, 00:28
    Sinopec продает активы в Аргентине Sinopec продает активы в Аргентине Государство 10-10-2017, 00:11
    «MY KHAT»: прорывной FinTech проект «MY KHAT»: прорывной FinTech проект Государство 10-10-2017, 00:10
    Компания LPP Fusion установила новый рекорд в области ядерного синтеза Компания LPP Fusion установила новый рекорд в области ядерного синтеза KnowHow 9-10-2017, 08:34
    Исследователи установили, что Google AlphaGo более Исследователи установили, что Google AlphaGo более "умна", чем Siri, Bing, Baidu и другие системы искусственного интеллекта KnowHow 9-10-2017, 08:34