Камера нового типа позволит автомобилям-роботам видеть, что находится за углами и препятствиями

13-10-2017, 08:36Самоуправляемые автомобили-роботы, благодаря их оснащению массой всевозможных датчиков, способны достаточно хорошо видеть все, что находится в окружающей их среде. Тем не менее, автомобили-роботы не могут сориентироваться, подобно человеку, по отсвету от фар другого автомобиля, приближающегося к перекрестку из-за угла, их восприятие строго ограничено зоной прямой видимости. Однако, у группы из Лаборатории информатики и искусственного интеллекта (Computer Science and Artificial Intelligence Lab, CSAIL) Массачусетского технологического института имеется подходящее решение. Они занимаются разработкой технологии, работающей за счет анализа малейших изменений в потоке отраженного света и позволяющей "увидеть" объекты, находящиеся за углом или скрытые другими препятствиями.Поскольку поверхность всех объектов отражает свет в той или иной мере, есть возможность синтеза изображения объекта, скрытого за углом, по изменениям интенсивности и цвета света, отраженного от пола и стен помещения. Однако, работа системы, созданной специалистами лаборатории CSAIL, еще далека от идеала, она работает на открытом воздухе и внутри закрытых помещений, она не требовательна к условиям освещения, но дождь, снег и даже слабый туман делают невозможной ее нормальную работу.Одной из главных черт новой системы является то, что она не нуждается в лазерах и других дорогостоящих технологиях для сканирования и специального освещения окружающей среды. Небольшая стоимость и компактные размеры системы позволят легко установить ее на практически любом автомобиле-роботе, и, в большинстве случаев, система будет работать должным образом.Однако, в ближайшее время еще не стоит ожидать появления камер, способных заглядывать за угол, в системах управления автомобилей. Система CSAIL еще не может работать в условиях отсутствия света, а динамичное освещение, к примеру, от быстро летящих облаков, заставляет систему совершать ошибки.Тем не менее, специалисты лаборатории CSAIL надеются найти решения всех описанных выше проблем в ближайшем времени. И первый "дебют" системы будет проведен в паре с инвалидным креслом с электрическим приводом. А с точки зрения обеспечения безопасности такая система, установленная на автомобиле, может пока использоваться только для предупреждения водителя о том, что к нему из-за угла приближается другое транспортное средство.