Робот-теннисист FORPHEUS обрел новые возможности, благодаря искусственному интеллекту

13-10-2017, 08:35На выставке CEATEC 2017 известная компания Omron, занимающаяся производством роботов и других средств промышленной автоматизации, продемонстрировала очередное "воплощение" созданного ранее робота-теннисиста FORPHEUS. Благодаря использованию в его системе искусственного интеллекта, качество игры робота значительно улучшилось по сравнению с игрой его предыдущего варианта. И сейчас этот робот способен принимать и наносить сам достаточно изощренные удары, а не просто отбивать шарик на сторону противника. Это делает теннисные партии более зрелищными, более острыми и быстротечными.Отметим, что в своем новом воплощении робот FORPHEUS получил дополнительный компонент - манипулятор, который подает и подбрасывает шарики перед подачей. Остальные исполнительные элементы робота, по-видимому, остались без каких-либо внешних изменений. Как и прежде за движениями соперника и траекторией шарика следит система из трех камер, а ракетка удерживается в захвате трехосевого манипулятора с пятью степенями свободы. Все это приводится в движение командами, подаваемыми компьютерным контроллером движения, а статус игроков, счет матча и прочая информация отображаются на двух дисплеях, установленных с каждой стороны теннисного стола.Компания Omron еще не выделяет робота FORPHEUS как свой отдельный продукт, робот является лишь демонстрацией возможностей компании в области высокоточной механики, средств автоматизации, управления и интеллектуальных технологий принятия решений. Согласно имеющейся информации, которую можно пока еще отнести к неподтвержденным слухам, мини-дебют робота FORPHEUS будет произведен на Олимпийских Играх 2020 года в Токио. И, если темпы обретения новых возможностей робота FORPHEUS останутся на нынешнем уровне, то к моменту открытия Олимпийских Игр он будет в состоянии сразиться на равных с самыми выдающимися спортсменами в этом виде спорта.