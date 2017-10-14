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Facebook рассчитывает на 1 млрд пользователей виртуальной реальности

Сегодня, 00:25
Facebook рассчитывает на 1 млрд пользователей виртуальной реальности


Глава Facebook Inc. Марк Цукерберг рассчитывает привлечь 1 млрд человек в виртуальную реальность, пишет Интерфакс-Казахстан.


Facebook рассчитывает на 1 млрд пользователей виртуальной реальности

Цукерберг намерен продать в ближайшие 1,5 года до 75 млн акций Facebook

«Мы хотим убедиться, что она (виртуальная реальность. — ИФ) безопасна, направлена во благо и доступна для всех», — сказал он на ежегодной конференции Facebook для разработчиков Occulus Connect.

В ходе мероприятия компания объявила о создании новых автономных очков виртуальной реальности Occulus Go. Их цена составит 199 долларов — намного меньше, чем у прежней версии Oculus Rift, в продажу очки поступят в начале 2018 года. Устройство оборудовано встроенной аудиосистемой и экраном с разрешением 2560 на 1440 пикселей. Шлем будет работать без подключения к телефону или компьютеру. Другие характеристики Oculus Go пока не раскрываются.

Как отмечает Dow Jones, после жесткой критики Facebook за публикацию сомнительной информации Марк Цукерберг стал осторожнее в высказываниях о новых технологиях, упоминая о негативных способах их использования.

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