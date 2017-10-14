Lufthansa покупает большую часть Air Berlin

Сегодня, 00:26

Крупнейший авиаперевозчик Германии Lufthansa договорился о приобретении большей части бизнеса обанкротившейся авиакомпании Air Berlin. Представители обеих сторон подписали в Берлине соответствующий договор, сообщает vestifinance.ru.



Цена покупки составит примерно 210 млн евро. Это пока не окончательная стоимость, она может быть скорректирована к моменту завершения сделки.

В собственность Lufthansa перейдут австрийская NIKI Luftfahrt и региональная компания, базирующаяся в Дортмунде, Luftfahrtgesellschaft Walter. Также крупнейший немецкий авиаперевозчик примет к себе на работу 1300 сотрудников этих авиакомпаний.

С представителями концерна Easyjet, который является претендентом на оставшуюся долю в Air Berlin, и другими потенциальными покупателями переговоры пока продолжаются.

Air Berlin прекратит полеты с 28 октября

По словам генерального директора Lufthansa Карстена Шпора, предварительно авиаперевозчик выкупает 81 самолет у Air Berlin, в том числе десятки уже находящихся в лизинге самолетов. Сделка между Lufthansa и Air Berlin еще должна получить одобрение регулирующих органов в лице европейского ведомства по надзору за конкуренцией. Под крылом авиаконцерна Lufthansa у Air Berlin появится возможность вернуть государственный кредит на 150 млн евро, который компании пришлось взять два месяца назад по причине неплатежеспособности.

В середине августа Air Berlin запустил процедуру банкротства. Немецкое правительство, Lufthansa и другие партнеры авиакомпании решили, что такое решение идеально для проведения реструктуризации бизнеса.

Air Berlin является второй авиакомпанией по объему пассажироперевозок в Германии после Lufthansa. В июле этого года услугами авиакомпании воспользовались более 2,4 млн пассажиров. С начала этого года Air Berlin перевезла почти 14 млн человек.