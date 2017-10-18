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Компания Scaled Composites впервые подняла в воздух прототип экспериментального самолета X-plane Model 401

Вчера, 08:35
Компания Scaled Composites впервые подняла в воздух прототип экспериментального самолета X-plane Model 401


Компания Scaled Composites, известная тем, что в свое время она построила космический корабль SpaceShipTwo для компании Virgin Galactic, впервые подняла в воздух один из двух прототипов экспериментального самолета X-plane Model 401. Этот самолет был создан для демонстрации новых современных и недорогих методов производства, которыми владеет компания Scaled Composites, которая, по сути, является филиалом известной американской оборонной компании Northrop Grumman.

К сожалению, информация о первом полете самолета Model 401 носит неполный и отрывочный характер. Оба существующих опытных образца самолета имеют пока абсолютно идентичную конструкцию. Размах крыльев этих самолетов составляет 11.6 метров, они построены по весьма необычной аэродинамической схеме. Вес пустого самолета Model 401 равен 1814 килограммам, а полный взлетный вес составляет 3628 килограмм.

В движение самолет Model 401 приводится одним реактивным двигателем Pratt & Whitney JTD-15D-5D, который развивает тягу в 3045 фунтов (1380 килограмм). Самолет способен развить скорость в 0.6 Маха (735 километров в час), а потолок составляет 10 000 метров. Запасов топлива в баках самолета Model 401 хватает на три часа непрерывного полета.

Как уже упоминалось выше, в настоящее время существует только два опытных образца самолетов Model 401. Первый из них начал участие в программе летных испытаний, по результатам которых в конструкцию второго самолета оперативно вносятся изменения. После завершения первого этапа летных испытаний в воздух будет поднят и второй опытный образец, конструкция которого к тому времени уже будет отличаться от конструкции первого образца.

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