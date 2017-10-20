Байтерек девелопмент выкупил облигации акиматов на 24,5 млрд тенге

Сегодня, 00:38

В октябре компания «Байтерек девелопмент» дополнительно приобрела облигации акиматов на сумму 24,5 млрд тенге. Всего в торгах фондовой биржи КАSЕ участвовали местные Северо-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская, Актюбинская, Жамбылская, Алматинская области и администрация Астаны. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе АО «Байтерек девелопмент».

Государственные ценные бумаги выпущены сроком на два года с купонной ставкой 0,35% годовых, номинальная стоимость одной облигации составляет 1 тыс. тенге.

Наибольший объем размещения зарегистрирован у акимата Актюбинской области, сумма выпуска ценных бумаг составила 13 млрд тенге. Костанайская область выпустила облигации на 4 млрд тенге, Павлодарская — на 2 млрд тенге.

Средства от продажи облигаций будут направлены на строительство жилья по госпрограмме «Нрлы жер».

Как отметил заместитель председателя правления АО «Байтерек девелопмент» Алтай Куздибаев, компания трансформируется в единого финансового оператора по выкупу ценных бумаг местных исполнительных органов.

«Для своевременного реинвестирования выделенных средств акционерное общество будет отслеживать ход строительства и реализации жилых объектов», — сообщил он.

В первом полугодии 2017 года компания «Байтерек девелопмент» уже выкупила долговые ценные бумаги на сумму 29 млрд тенге. До конца года акционерное общество планирует дополнительно приобрести облигации акиматов еще на 18,6 млрд тенге.

АО «Байтерек девелопмент» — дочерняя организация АО «НУХ «Байтерек» — определено одним из операторов Программы жилищного строительства «Нрлы жер» по направлению финансирования строительства кредитного и арендного жилья.