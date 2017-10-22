Uber составил список самых популярных запросов в службу поддержки

Сегодня, 00:38

Ежедневно в службу поддержки Uber поступает множество обращений от пользователей. Как только поступает соответствующий запрос, служба поддержки начинает свою работу, иногда для выяснения деталей требуется дополнительная информация, тогда вам на электронный адрес, указанный при регистрации, и в приложение придет сообщение с просьбой уточнить ту или иную информацию.

На основании данных службы поддержки Uber мы составили список запросов, которые наиболее часто поступают от пользователей:



1. Забыли пароль от своего аккаунта

2. Не получается использовать или ввести промокод

3. Во время маркетинговых активаций не видно специальную кнопку для участия

4. Забыли вещи в автомобиле

5. Заблокирован аккаунт (долг по карте)

6. Не согласны со стоимостью поездки

7. Вопросы о доступности тех или иных тарифов/сервисов в разных странах мира

Итак, что нужно помнить:

Отправить запрос в службу поддержки можно прямо из приложения. Для этого надо выбрать поездку, по которой у вас возникли затруднения или вопросы и нажать «Помощь». Перед вами появится список возможных проблем, с которыми вы могли столкнуться. Выбрав один из вариантов, имеет смысл описать проблему более подробно. Это поможет специалистам службы поддержки максимально вникнуть в ситуацию и предоставить вам компетентную и полноценную помощь, либо дать разъяснение.

Если же ваш вопрос не касается конкретной поездки, зайдите в свой аккаунт и выберите раздел «Помощь». В списке предложенных вариантов выберите вашу проблему или близкую к ней по сути. Затем в появившемся окне более подробно опишите суть своей проблемы. Кроме того, за помощью можно обратиться через ваш личный кабинет на сайте help.uber.com.

Стоит уточнить одну деталь. В приложении указано, что служба поддержки отвечает на запрос и помогает разобраться в течение 24 часов. На самом деле такой временной диапазон рассчитан на разбор исключительно сложных ситуаций. Но, как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев реагирование и разрешение проблемы происходит в течение следующих двух-трех часов с момента обращения. Ответ на ваш запрос поступит как на вашу электронную почту, так и в мобильное приложение.

Отметим, что каждый раз в своих интервью генеральный менеджер Uber в регионе СНГ Алексей Стах вновь и вновь отмечает, что обращаться в службу поддержки можно и нужно, чтобы компания могла работать над сервисом, улучшать его, доводя до совершенства: «Uber уделяет серьезное внимание всем комментариям пользователей. У нас работает местная служба поддержки. Сообщения быстро рассматриваются, мы всегда стараемся найти решение в любой ситуации. В конфликтных ситуациях мы действуем по справедливости».