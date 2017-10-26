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Астана продлевает политику «открытого неба»

Сегодня, 00:40
Астана продлевает политику «открытого неба»


Принято решение о продлении режима «открытого неба» для Астаны, введенного ранее на период проведения международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017», сообщил комитет гражданской авиации (КГА) министерства по инвестициям и развитию Казахстана. Об этом передает Интерфакс-Казахстан.

В комитете гражданской авиации напомнили, что режим «открытого неба» был введен в пилотном режиме и предоставлял иностранным авиакомпаниям право на выполнение ежедневных прямых рейсов в Астану.


Астана продлевает политику «открытого неба»

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«Итоги изучения результатов внедрения данного проекта показали, что с июня было открыто 10 новых международных маршрутов, в том числе иностранными перевозчиками по направлению в Варшаву, Будапешт, Хельсинки, Пекин и Батуми и казахстанскими авиакомпаниями по направлению в Сиань, Киев, Минводы, Ереван, Дели, также были увеличены частоты на действующих направлениях», — отметили в ведомстве.

В период проведения «ЭКСПО» рост авиапассажиропотока в сравнении с аналогичным периодом 2016 года по внутренним маршрутам составил 88%, по международным 30%, добавили в комитете.

«Исходя из положительных результатов проекта, в настоящее время было принято решение о продлении использования политики „открытого неба“ по направлению в Астану с частотой не более 7 рейсов для одного перевозчика», — говорится в сообщении.

Международная специализированная выставка ЭКСПО проходила в Астане с 10 июня по 10 сентября 2017 года.

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