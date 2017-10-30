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В Южном Казахстане собрано 1,3 млн тонн бахчевых культур

Сегодня, 00:32
В Южном Казахстане собрано 1,3 млн тонн бахчевых культур


В этом году крестьяне Южно-Казахстанской области произвели сельскохозяйственную продукцию на сумму 376,5 млрд тенге. По сравнению с прошлым годом этот показатель больше на 57 млрд тенге. Так, в дехкане пополнили склады 400 тыс. тонн зерновых, 116 тыс. тонн плодово-ягодных, 919 тыс. тонн овощей, 295 тыс. тонн картофеля и 1,3 млн тонн бахчевых культур.

Вместе с тем, посевная площадь сельскохозяйственных культур по сравнению с прошлым годом увеличилась на 29 тыс. га, составив 818 тыс.га. Более того, впервые в этом году в регионе высажено 59 га орехов и 7 га миндаля. Отметим и тот факт, что метод капельного орошения внедрен на 7,5 тыс. га, общая площадь составила 58,5 тыс. га, а также на 171 га построены теплицы, общая площадь превысила 1 294 га.


В Южном Казахстане собрано 1,3 млн тонн бахчевых культур

Объем экспорта сельхозпродукции ЮКО достиг $211,4 млн

Отметим, что аким ЮКО Жансеит Туймебаев особенно отметил достижения в сфере сельского хозяйства, а также подчеркнул, что текущий год был плодотворным для крестьян региона. Кроме того, он вручил победителям районов и городов, занявших 1 места в производстве различной сельскохозяйственной продукции, специальные статуэтки и сертификаты акима области. К примеру, в производстве зерновых нет равных Казыгуртскому району, а в производстве молока — Сайрамскому, сафлора — Толебийскому, хлопка — Шардаринскому району. Лучшими по сбору овощей признаны фермеры Сарыагашского района. По сбору хлопка лидируют мактаральские крестьяне, плодово-ягодных — Тюлькубасский район, по реализации передовых инвестиционных проектов — Байдибекский район, по внедрению технологии капельного орошения — город Туркестан, по исполнению программ «Сыбаа», «Алтын Асы» — Отырарский район.

Наряду с этим, работники сферы животноводства Южно-Казахстанской области также удачно завершают текущий год. Так, поголовье крупного рогатого скота по сравнению с прошлым годом увеличилось на 5,8%, овец и коз — на 1%, а лошадей — на 19,5%. Отметим, что росту поголовья в регионе способствует и программа «Сыбага». В рамках данной программы, лишь за текущий год приобретено 13 087 голов скота, по программе «Алтын асы» — 23 352 овец, а по программе «лан» — 2 366 голов лошадей. Южный регион занимает 1 место в республике в приобретении поголовья скота. В этом году в области запущены 2 419 новых малых откормочных площадок, 656 семейных молочных ферм, 22 семейных птицеферм, а также 10 рыбных хозяйств.

Стоит отметить, что по инициативе акима области осенний праздник прошел в качестве фестиваля сельского хозяйства «AGROFEST-2017». Поскольку Южно-Казахстанская область является аграрной, своей сельскохозяйственной продукцией она впечатляет не только республику, но и зарубежные страны.

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