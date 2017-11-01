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AV-Architects проводит супер-розыгрыш для покупателей Esentai City

Сегодня, 00:28
AV-Architects проводит супер-розыгрыш для покупателей Esentai City


Инновационный бренд в сфере элитного строительства — AV-Architects подарит победителю лотереи лучший в классе «кроссовер» — Jaguar F-PACE. Участниками розыгрыша автоматически становятся покупатели квартир Esentai City, коммерческой недвижимости Esentai City и таунхаусов Esentai River, оформивших покупку с 1 октября по 15 декабря 2017 года.
Розыгрыш состоится 16 декабря в одном из ресторанов Parmigiano Group.

AV-Architects проводит супер-розыгрыш для покупателей Esentai City

Esentai City располагается выше проспекта Аль-Фараби на площади 46 гектаров, рядом с комплексом лыжных трамплинов, и представляет собой современные трехэтажные здания с продуманной инфраструктурой — от ресторанов, кафе и булочных, до гостиниц, детского сада, химчистки, аптек, книжного магазина и фитнес-центра. Площадь квартир — от 94 до 250 кв. м с возможностью объединения для больших семей или расширения пространства. Высота потолков — 3 м 25 см. Панорамные окна наполняют квартиру естественным светом и открывают потрясающий вид на предгорье Заилийского Алатау — с одной стороны, и на город — с другой. Инновации и качество сопровождает проект на всех этапах. Материалы строительства, отделки и инфраструктура говорят за себя: строительный материал FINNBLOCK, 3-камерные стеклопакеты VEKA, лифты Metron, выполненные по эскизу главного архитектора, и система умного дома FIBARO.

Jaguar F-Pace полностью отражает качества и ценности проекта Esentai City — спортивный, технологичный, мощный и практичный. С отличными ходовыми качествами, обеспечивающие максимальное удовольствие от поездки, с передовыми технологиями, такими как опциональный проекционный дисплей на лобовое стекло и ключ-браслет Activity Key, а также современные системы помощи водителю, с которыми любая поездка становится более комфортной безопасно.

Подробная информация: +7 777 830 55 77, +7 777 830 51 51.

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