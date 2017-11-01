Банк Астаны открыл спортивно-игровую площадку в столице

Сегодня, 00:12

В начале учебного года в Назарбаев Университете, АО «Банк Астаны» презентовал спортивно-игровую площадку. Событие значительное уже потому что, это первый подобный спортивный объект в столице от Банка Астаны.

Столичная спортивная площадка расположена на территории современного университета, теперь у студентов и сотрудников появилась возможность заниматься спортом в свободном режиме на свежем воздухе. Уникальность и доступность площадки уже отметили преподаватели и учащиеся, так на ее территории гармонично дополняют друг друга разные спортивные направления: Work Out (для занятий спортом в открытом пространстве), а также Street ball (для игры в мяч).

На фото: Оразбаев Руслан — управляющий директор АО «Банк Астаны»; Габитов Ринат — генеральный директор ЧУ «University Service Managenent»; Тогизбаев Жасулан — директор Астанинского филиала АО «Банк Астаны».



«В наше мобильное время электронных гаджетов, к сожалению, молодым людям не всегда удается заниматься спортом и физически укреплять организм. Поэтому прекрасно оборудованные спортивно-игровые площадки смогут предоставлять все возможности для активных занятий спортом в открытом пространстве», — считает управляющий директор Банка Астаны Р.С. Оразбаев.

Установка столичной спортивно-игровой площадки является социально значимым проектом для развития молодежного спорта города Астаны, а также популяризации здорового образа жизни среди местного населения.

И если в Астане это первый спортивный объект банка, то в Алматы уже в разных местах успешно функционирует около пяти площадок, построенных на средства банка. И здесь может свободно заниматься любой желающий от мала до велика. В Алматы люди с удовольствием используют площадки: «Есентай» возле торгового центра с одноименным названием, в Наурызбайском районе, на пересечении улиц Сейфуллина и Шолохова, в парке Первого Президента, а также на территории университета КИМЭП. Все спортивные объекты открыты для посещения в любое удобное для людей время.

В планах Банка Астаны — открытие подобных площадок и в других городах Казахстана.

