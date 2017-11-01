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Более 28% пенсионных накоплений вложены в доллары

Сегодня, 00:36
Более 28% пенсионных накоплений вложены в доллары


Структура инвестиционного портфеля пенсионных активов Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), выраженная в тенге, составляет 71,12%, в долларах США — 28,28% и в российских рублях — 0,49%. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пенсионном фонде.

Отмечается, что за 9 месяцев чистый инвестиционный доход ЕНПФ, распределенный на счета вкладчиков, превысил 462 млрд тенге.


Более 28% пенсионных накоплений вложены в доллары

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«По состоянию на 1 октября 2017 года пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в управлении Нацбанка, составили 7 544,70 млрд тенге, что на 864,56 млрд тенге больше, чем на начало года, когда этот показатель составлял 6 680,14 млрд тенге (прирост порядка 13%). При этом средневзвешенная доходность к погашению долговых финансовых инструментов, находящихся в инвестиционном портфеле пенсионных активов ЕНПФ, по состоянию на 1 октября текущего года составила 7,8% годовых». — говорится в сообщении.

Уточняется, что на 1 октября 2017 года основную долю в портфеле — 43,27% - составляют Государственные ценные бумаги Республики Казахстан, текущая стоимость которых составила 3 264,72 млрд тенге. «На втором месте по объему инвестированных пенсионных активов находятся облигации банков второго уровня Республики Казахстан, чья доля в портфеле равна 16,77%. Текущая стоимость этих облигаций составила 1 265,47 млрд тенге. На третьем месте — облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан. Их стоимость составила 852,85 млрд тенге, а доля в портфеле пенсионных активов — 11,3%», — говорится в сообщении пенсионного фонда.

Напомним, для обеспечения сбалансированного уровня доходности в долгосрочной
перспективе Национальный банк РК в своей инвестиционной стратегии
придерживается концепции диверсифицированного инвестиционного портфеля,
который состоит из различных финансовых инструментов.

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