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Машины-монстры: Guardian GT - робот, который снабдит человека парой больших, сильных и ловких механических "рук"

Вчера, 09:35
Машины-монстры: Guardian GT - робот, который снабдит человека парой больших, сильных и ловких механических "рук"


Что делать, если вам вдруг потребуется поднять и переместить емкость, содержащую 500 килограмм радиоактивных отходов? В этом случае вам может помочь робот под названием Guardian GT, который является разработкой компании Sarcos Robotics и который, говоря откровенно, является одним из наилучших роботов 2017 года, предназначенных не для исследований и экспериментов, а для выполнения практических задач. Разработка робота Guardian GT велась в течение многих лет и лишь недавно представители компании Sarcos объявили о готовности начала поставки таких роботов всем заинтересованным в них клиентам.

Хотя робот Guardian GT выглядит ужасающим и огромным, его основным достоинством является ловкость манипуляторов. Для управления этими манипуляторами используются два высокочувствительных контроллера, которые позволяют с высокой точностью отслеживать и дублировать все движения рук человека-оператора. А для того, чтобы предоставить оператору вид "от первого лица", робот Guardian GT оборудован двумя стереоскопическими камерами, изображения с которых передаются на специальные очки, одеваемые оператором. Контроллеры управления роботом также обеспечивают обратную связь с оператором, регулируя усилие, которое ощущает оператор. А величина усилия обратной связи зависит от веса груза, поднимаемого роботом, или от усилия, прикладываемого к объекту действия манипулятором робота.

Машины-монстры: Guardian GT - робот, который снабдит человека парой больших, сильных и ловких механических "рук"


Люди, которые испытывали систему управления роботом Guardian GT, утверждают, что через некоторое время человек буквально начинает ощущать себя реальным роботом. "Все расстояния, к примеру, расстояния между стереокамерами, длина плеч и т.п., имеют точно такое же соотношение, как и в теле живого человека" - рассказывает Бен Вольф (Ben Wolff), руководитель компании Sarcos, - "Поэтому управление роботом производится на уровне интуиции и рефлексов человека, а управлять таким роботом может человек, не прошедший никаких специальных обучающих курсов".

Система управления роботом Guardian GT настолько точна, что позволяет выполнять при помощи его манипуляторов достаточно тонкие задачи, такие, как нажатие на небольшую кнопку и изменение положения переключателя. Организация видеосистемы, системы управления и системы обратной связи позволяет использовать робота дистанционно, что позволит человеку, не подвергаясь опасности, работать в опасных зонах, к примеру, в "грязных" помещениях атомных станций. А автономный источник энергии позволяет роботу Guardian GT работать без "привязи" на протяжении нескольких часов непрерывно.

Машины-монстры: Guardian GT - робот, который снабдит человека парой больших, сильных и ловких механических "рук"


Руководство компании Sarcos считает, что роботы типа Guardian GT являются не только одним из видов специальных инструментов, эти роботы представляют собой будущее тяжелой промышленности. Такие системы позволяют комбинировать силу робота с гибкостью разума человека, что позволит при их помощи выполнять работы самого различного уровня сложности. "Работа совместно с роботами является более приемлемым вариантом, нежели наличие роботов, выполняющих работу полностью самостоятельно" - пишут представители компании Sarcos.

Машины-монстры - все о самых исключительных машинах, механизмах и устройствах в мире, от громадных средств уничтожения себе подобных до крошечных точнейших устройств, механизмов и всего того, что находится в промежутке между ними.

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