Робот-мотоциклист компании Yamaha не смог обогнать человека, профессионального мотогонщика

2-11-2017, 09:36Два года назад мы рассказывали нашим читателям о роботе-мотоциклисте Motobot, разработанном специалистами компании Yamaha. В то время руководство компании позиционировала этого робота как "идеального мотоциклиста", которому не будет ничего стоить обогнать в любых условиях наилучшего из людей-профессиональных мотогонщиков. И недавно "час истины" все же наступил, робот Motobot вышел на кольцевую трассу против Валентино Росси (Valentino Rossi), девятикратного чемпиона мира по шоссейно-кольцевым гонкам. И к большому разочарованию разработчиков робота, Валентино Росси обогнал робота и финишировал первым с достаточно большим разрывом.Наиболее поразительным является то, что робот Motobot управляет мотоциклом, конструкция которого не подвергалась никаким изменениям и модернизации. Датчики и камеры робота позволяют ему воспринимать окружающую среду и вычислить наилучшие варианты дальнейших действий. Управление мотоциклом, его разгон и торможение робот Motobot выполняет при помощи тех же самых элементов управления, что и человек. Помимо этого, на робота с мотоциклом действуют все факторы, сопротивление потока воздуха, к примеру, как и на мотоцикл с человеком."Проект Motobot сравним для нас со своего рода "полетом на Луну"" - рассказывает Хироши Сэйджо (Hiroshi Saijo), исполнительный директор компании Yamaha, - "А его целью является разработка технологий автоматического вождения, которые будут включены в серийные мотоциклы следующего поколения, что сделает их более безопасными и более легкими в управлении".В настоящее время робот Motobot способен разогнать мотоцикл до скорости более 200 километров в час на прямой линии и в этом деле ему просто нет равных. Но когда дело дошло до кольцевых гонок, эффективность действий робота существенно упала, к финишу он пришел спустя 117.5 секунды после старта. Валентино Росси на этой же трассе показал время в 85.74 секунды, обогнав робота почти на 32 секунды.И в заключение следует отметить, что роботу Motobot не суждено выйти на незнакомую дорогу и столкнуться там с другими водителями, пешеходами, беспризорными собаками и прочими "дорожными прелестями". Сейчас этот робот способен двигаться лишь по трассе, карта которой заложена в его память. Ориентируется на загруженной карте робот при помощи комбинации системы спутниковой навигации GPS и инерциальной системы, которая обеспечивает 2.5-сантиметровую точность определения местоположения в любой момент времени.Однако, еще не все потеряно - именно так считают руководители компании Yamaha. Дальнейшая работа специалистов компании будет направлена на совершенствование конструкции робота Motobot и снабжения его системы управления массой новых интеллектуальных возможностей. Вполне вероятно, что выйдя на гоночную трассу против человека в следующий раз, робот уже не даст ни единого шанса на победу даже самому лучшему из лучших мотогонщиков.