Delta Bank будет ликвидирован

Сегодня, 00:21

Постановлением правления Национального банка Республики Казахстан от 2 ноября текущего года принято решение о лишении АО «Delta Bank» лицензии на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на данные Нацбанка.

Приказом председателя Национального банка назначена временная администрация, к которой перешли полномочия всех органов управления банка. Временная администрация будет действовать до назначения судом ликвидационной комиссии.

С 3 ноября прекращены все операции по банковским счетам клиентов и самого банка, за исключением случаев, связанных с расходами, предусмотренными нормативными правовыми актами уполномоченного органа, зачислением поступающих в банк денег.

Национальный банк в установленном законодательством порядке обратится в суд с заявлением о принудительной ликвидации банка.

С даты возбуждения судом дела о принудительной ликвидации банка требования кредиторов к банку могут быть предъявлены только в ликвидационном производстве, за исключением требований, связанных с текущими расходами на содержание банка.

Банк является участником системы обязательного гарантирования депозитов физических лиц. Депозиты в тенге и иностранной валюте. Деньги на платежных карточках и банковских счетах защищены гарантией Казахстанского фонда гарантирования депозитов. Максимальный предел гарантии составляет: по депозитам в тенге — 10 млн тенге; по депозитам в иностранной валюте — 5 млн тенге. Держателям депозитов в установленном порядке будет выплачено гарантийное возмещение.

Как сообщалось, в этом году Нацбанк три раза приостанавливал лицензию Delta Bank на прием вкладов и открытие счетов. Сначала ограничение вводилось с 22 мая по 15 июня. Затем лицензия была приостановлена с 21 июня до 3 августа и в третий раз — с 4 августа до 1 ноября.

По состоянию на 1 июля 2017 года объем принятых депозитов физических лиц АО «Delta Bank» составляет 0,25 млрд тенге, депозиты юридических лиц составляют 85,6 млрд тенге. Доля депозитного портфеля банка составляет 0,5% от совокупного объема депозитов банковской системы.