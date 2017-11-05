Новости / Государство

Delta Bank будет ликвидирован

Сегодня, 00:21
Delta Bank будет ликвидирован


Постановлением правления Национального банка Республики Казахстан от 2 ноября текущего года принято решение о лишении АО «Delta Bank» лицензии на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на данные Нацбанка.

Приказом председателя Национального банка назначена временная администрация, к которой перешли полномочия всех органов управления банка. Временная администрация будет действовать до назначения судом ликвидационной комиссии.

С 3 ноября прекращены все операции по банковским счетам клиентов и самого банка, за исключением случаев, связанных с расходами, предусмотренными нормативными правовыми актами уполномоченного органа, зачислением поступающих в банк денег.

Национальный банк в установленном законодательством порядке обратится в суд с заявлением о принудительной ликвидации банка.

С даты возбуждения судом дела о принудительной ликвидации банка требования кредиторов к банку могут быть предъявлены только в ликвидационном производстве, за исключением требований, связанных с текущими расходами на содержание банка.

Банк является участником системы обязательного гарантирования депозитов физических лиц. Депозиты в тенге и иностранной валюте. Деньги на платежных карточках и банковских счетах защищены гарантией Казахстанского фонда гарантирования депозитов. Максимальный предел гарантии составляет: по депозитам в тенге — 10 млн тенге; по депозитам в иностранной валюте — 5 млн тенге. Держателям депозитов в установленном порядке будет выплачено гарантийное возмещение.

Как сообщалось, в этом году Нацбанк три раза приостанавливал лицензию Delta Bank на прием вкладов и открытие счетов. Сначала ограничение вводилось с 22 мая по 15 июня. Затем лицензия была приостановлена с 21 июня до 3 августа и в третий раз — с 4 августа до 1 ноября.

По состоянию на 1 июля 2017 года объем принятых депозитов физических лиц АО «Delta Bank» составляет 0,25 млрд тенге, депозиты юридических лиц составляют 85,6 млрд тенге. Доля депозитного портфеля банка составляет 0,5% от совокупного объема депозитов банковской системы.

  • Просмотров: 123
Похожие материалы
  • Delta Bank не будет принимать депозиты до 3 августа Delta Bank не будет принимать депозиты до 3 августа
  • S&P понизило кредитный рейтинг Delta Bank S&P понизило кредитный рейтинг Delta Bank
  • Delta Bank опять сможет работать с физлицами Delta Bank опять сможет работать с физлицами
  • Депозиты в тенге выросли за месяц на 5,6% Депозиты в тенге выросли за месяц на 5,6%
  • Вкладчики Валют-Транзит Банка получат дополнительные выплаты Вкладчики Валют-Транзит Банка получат дополнительные выплаты
    • Отзывы читателей
    KazakhExport презентовал инструменты выхода на зарубежные рынки KazakhExport презентовал инструменты выхода на зарубежные рынки Государство Сегодня, 00:37
    JetSmarter может провести IPO в 2019 году JetSmarter может провести IPO в 2019 году Государство Сегодня, 00:35
    AliExpress запустит в России магазины виртуальной реальности AliExpress запустит в России магазины виртуальной реальности Государство Сегодня, 00:34
    Apple готовится к рекордной прибыли Apple готовится к рекордной прибыли Государство Сегодня, 00:33
    Delta Bank будет ликвидирован Delta Bank будет ликвидирован Государство Сегодня, 00:21
    Марсоход следующего поколения получит 23 Марсоход следующего поколения получит 23 "всевидящих глаза" KnowHow 3-11-2017, 09:34
    Последний вариант робота-пчелы RoboBee научился взлетать с воды при помощи крошечного реактивного двигателя Последний вариант робота-пчелы RoboBee научился взлетать с воды при помощи крошечного реактивного двигателя KnowHow 3-11-2017, 09:34
    Bitcoin установил новый рекорд Bitcoin установил новый рекорд Государство 3-11-2017, 00:35
    Moody’s улучшило прогноз по рейтингам Kaspi Bank Moody’s улучшило прогноз по рейтингам Kaspi Bank Государство 3-11-2017, 00:30
    Rothschild консультирует Национальный банк Казахстана Rothschild консультирует Национальный банк Казахстана Государство 3-11-2017, 00:30
    Boeing готов к конкуренции с Россией и Китаем Boeing готов к конкуренции с Россией и Китаем Государство 3-11-2017, 00:21
    Chocofamily увеличил долю в iDoctor.kz Chocofamily увеличил долю в iDoctor.kz Государство 3-11-2017, 00:17
    Робот-мотоциклист компании Yamaha не смог обогнать человека, профессионального мотогонщика Робот-мотоциклист компании Yamaha не смог обогнать человека, профессионального мотогонщика KnowHow 2-11-2017, 09:36
    "Конкурирующие" нейронные сети способны создавать фотореалистические портреты людей, никогда не существовавших в реальности KnowHow 2-11-2017, 09:36
    Гигантская полость в лавовой трубе может стать убежищем для будущих жителей поселения на Луне Гигантская полость в лавовой трубе может стать убежищем для будущих жителей поселения на Луне KnowHow 2-11-2017, 09:36
    Машины-монстры: Guardian GT - робот, который снабдит человека парой больших, сильных и ловких механических Машины-монстры: Guardian GT - робот, который снабдит человека парой больших, сильных и ловких механических "рук" KnowHow 1-11-2017, 09:35
    Новые доказательства существования темной материи сделали ее еще более экзотичной Новые доказательства существования темной материи сделали ее еще более экзотичной KnowHow 1-11-2017, 09:35
    Система Free Viewpoint Video от компании Canon позволит взглянуть с любой точки зрения на разные события, включая и спортивные состязания Система Free Viewpoint Video от компании Canon позволит взглянуть с любой точки зрения на разные события, включая и спортивные состязания KnowHow 1-11-2017, 09:34
    Более 28% пенсионных накоплений вложены в доллары Более 28% пенсионных накоплений вложены в доллары Государство 1-11-2017, 00:36
    S&P повысило кредитный рейтинг Казахтелекома до «ВВ+» S&P повысило кредитный рейтинг Казахтелекома до «ВВ+» Государство 1-11-2017, 00:30