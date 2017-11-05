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Первый запуск тяжелой ракеты Falcon Heavy компании SpaceX запланирован на 29 декабря 2017 года

Вчера, 11:04
Первый запуск тяжелой ракеты Falcon Heavy компании SpaceX запланирован на 29 декабря 2017 года


Представители известной аэрокосмической компании SpaceX и руководство Космического центра НАСА имени Кеннеди на днях объявили о том, что дата первого в истории запуска ракеты тяжелого класса Falcon Heavy назначена на 29 декабря 2017 года. Следует отметить, что Falcon Heavy является самой мощной ракетой-носителем на сегодняшний день, она способна вывести в космос в два раза больше полезного груза, чем самая близкая к ней по параметрам другая ракета-носитель. И в дальнейшей перспективе именно эта ракета будет использоваться для доставки людей сначала на Луну, а затем, возможно, и на Марс.

Для обеспечения запуска ракеты Falcon Heavy конструкция и оборудование стартовой площадке должно быть модернизировано для того, чтобы выдержать весь и возросшие нагрузки в момент запуска тяжелой ракеты. В настоящее время специалисты компании SpaceX занимаются монтажом четырех дополнительных сервисных опор (Tail Service Masts, TSM), через которые в каждую часть первой ступени ракеты-носителя подается электрическая энергия и топливо. Для каждой части ракеты требуется две опоры, по одной в ее баки закачивается топливо (керосин RP-1), а по второй - окислитель LOX (Liquid Oxygen), жидкий кислород.

Первый запуск тяжелой ракеты Falcon Heavy компании SpaceX запланирован на 29 декабря 2017 года


Компания SpaceX постарается возвратить на Землю все три части первой ступени ракеты Falcon Heavy, которые, по сути, являются немного видоизмененными первыми ступенями обычной ракеты Falcon 9. Две части будут посажены на Землю, на специальные площадки, расположенные на территории космодрома на мысе Канаверал. А третья, центральная часть первой ступени, совершить попытку посадки на беспилотную морскую баржу "Of Course I Still Love You", которая будет находиться в водах Атлантического океана.

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