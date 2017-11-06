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Машины-монстры: Самая высокая в мире турбина начала "ловить ветер" на просторах Германии

6-11-2017, 09:35
Машины-монстры: Самая высокая в мире турбина начала "ловить ветер" на просторах Германии


Представители компании Max Bogl Wind объявили о завершении строительства самой высокой в мире на сегодняшний день турбины ветрогенератора. Эта турбина установлена в районе городка Гайльдорфа, неподалеку от Штутгарта, высота башни этой турбины составляет 178 метров, а самая верхняя точка траектории движения ее лопастей расположена на высоте 264.5 метра.

Новая турбина является первой из четырех экспериментальных турбин, которые войдут в состав одной ветряной электростанции. Другие турбины будут не столь высоки, высота их башни не будет превышать 155 метров. Несмотря на разную высоту башен, все турбины будут оснащены одинаковыми генераторами, производства американской компании Дженерал Электрик, мощностью 3.4 МВт.

Машины-монстры: Самая высокая в мире турбина начала "ловить ветер" на просторах Германии


Проведенные предварительные расчеты показали, что каждый дополнительный метр возвышения турбины увеличит ее энергетическую отдачу на 1 процент, это происходит из-за того, что большая высота центра вращения турбины позволяет поместить ее лопасти в более стабильные потоки ветра, что является наиболее подходящим вариантом в случае расположения турбин в глубине континентальной части материка. Помимо этого, большая высота уменьшает влияние на поверхность турбулентных завихрений, создаваемых лопастями.

Еще одной отличительной особенностью строящейся ветряной электростанции является водяная система аккумулирования энергии. Она построена по достаточно классической схеме, резервуары, в которые за счет избытков вырабатываемой электроэнергии накачивается вода, расположены на 40 метров выше уровня водоема, в который потом сбрасывается эта вода, вращающая лопасти гидрогенераторов. Объема накачиваемой в резервуары воды достаточно для сохранения 70 МВт*ч энергии, а за счет использования самых современных технологий, эффективность такой водяной системы аккумулирования энергии значительно превышает эффективность таких систем, созданных ранее.

Машины-монстры: Самая высокая в мире турбина начала "ловить ветер" на просторах Германии


Следует отметить, что водяная система аккумулирования энергии обладает весьма и весьма высоким быстродействием. Для того, чтобы она переключилась из режима аккумулирования энергии в режим ее производства, требуется всего около 30 секунд.

Согласно планам, экспериментальная ветряная электростанция Гайльдорф будет запущена в полном объеме в следующем году и она сразу же начнет подавать вырабатываемую ей энергию в общую энергетическую сеть страны.

Машины-монстры: Самая высокая в мире турбина начала "ловить ветер" на просторах Германии


Машины-монстры - все о самых исключительных машинах, механизмах и устройствах в мире, от громадных средств уничтожения себе подобных до крошечных точнейших устройств, механизмов и всего того, что находится в промежутке между ними.
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