Китай планирует в 2020 году произвести первый запуск собственного "космического самолета" многоразового использования

10-11-2017, 10:03Согласно информации от Чена Хонгбо (Chen Hongbo), сотрудника китайской Космической научно-технической корпорации (China Aerospace Science and Technology Corporation, CASIC), Китай в 2020 году планирует произвести первый запуск "космического самолета" многоразового использования. Этот космический аппарат будет стартовать с Земли не как традиционная ракета, а как обычный самолет. Доставив людей или полезный груз на околоземную орбиту, аппарат будет способен вернуться назад и совершить посадку на полосу аэродрома или специально построенного космодрома.Чен Хонгбо также заявил, что использование такого космического корабля, который будет постоянно поддерживаться в должном техническом состоянии, позволит сократить стоимость одного запуска и увеличить их частоту, что, в свою очередь, позволит Китаю отправлять в космос большее количество людей и грузов."В настоящее время в Китае разрабатывается ряд проектов, связанных с космическими кораблями многоразового использования. Есть проекты "космических самолетов", а есть проекты ракет, способных взлетать и садиться вертикально, как ракеты компании SpaceX. И самым главным является то, что последний проект уже прошел испытания двигателей и других ключевых компонентов, что позволяет надеяться на его успешное завершение" - рассказывает Луи Шикуэн (Liu Shiquan), вице-директор корпорации CASIC.А сейчас специалисты компании CASIC занимаются разработкой многоуровневой информационной сети, основанной на высотных беспилотных летательных аппаратах, летающих за счет солнечной энергии, сверхвысотных аэростатов и спутников, расположенный на низкой околоземной орбите. Ожидается, что эта сеть будет запущена к 2020 году, и она будет использоваться, помимо всего прочего, для обеспечения информационной поддержки запусков в космос и людей, находящихся на околоземной орбите.