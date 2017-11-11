Более 200 тысяч кредитных историй выдано через eGov.kz

Сегодня, 00:20

Казахстанцы стали все чаще получать свою кредитную историю через портал электронного правительства eGov.kz и отделения НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан». Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе компании «Национальные информационные технологии».

За январь-октябрь текущего года через портал электронного правительства выдано 204 720 персональных кредитных отчетов, в отделениях НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» — 30 615. Популярность этих двух способов получения отчетов связана с их удобством и оперативностью.

По данным Первого кредитного бюро, с начала года количество выданных персональных кредитных отчетов составило 272 807. Это в 1,5 раза выше показателя выданных персональных кредитных отчетов за аналогичный период 2016 года, где количество составляло 176 231. При этом отмечается, что 96% от общего количества полученных персональных кредитных отчетов было выдано бесплатно согласно требованиям действующего законодательства.

Напомним, что один раз в год каждый может получить свой персональный кредитный отчет совершенно бесплатно.

Сегодня получить и проверить свою кредитную историю каждый может любым из указанных способов:

На портале электронного правительства eGov.kz (при наличии ЭЦП)

В отделениях ЦОН

На портале Первого кредитного бюро

В отделениях Казпочты

На портале www.myth.kz (при наличии ЭЦП)

Через мобильное приложение 1CB.kz Первое кредитное бюро (при наличии ЭЦП)

Через портал homebank.kz

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