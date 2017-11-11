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Orca - проект автономного подводного робота, размером с полноценную субмарину

Вчера, 11:05
Orca - проект автономного подводного робота, размером с полноценную субмарину


Автономные робототехнические системы, предназначенные для работы под водой, используются уже достаточно широко, как в военной, так и в гражданской областях. Они выполняют работы по исследованиям Мирового океана, мест кораблекрушений, они защищают акватории портов и военных баз, устанавливают или делают проходы в минных заграждениях. Но в большинстве случаев, все подводные роботы представляют собой небольшие аппараты, имеющие не очень большие ресурсы и малый срок непрерывного пребывания под водой. Среди общего ряда подводных автономных аппаратов выделяется проект под названием Orca, разработкой которого занимается известная американская компания Lockheed Martin. Создаваемый аппарат будет относиться к классу сверхбольших беспилотных подводных аппаратов (eXtra Large Unmanned Undersea Vehicle, XLUUV) и в его возможности будет входить решение широкого ряда тактических и стратегических задач.

Естественно, что проект Orca имеет чисто военный характер, на это указывает, что он реализуется в рамках контракта с ВМС США, суммой в 43.2 миллиона американских долларов. И это является лишь первым этапом более масштабной программы. В рамках этой программы ее независимые участники разработают девять проектов подводных роботов, из которых будет выбран один или два для дальнейшего продвижения.

Согласно имеющейся предварительной информации, робот Orca будет представлять собой полностью автономную субмарину, абсолютно не нуждающуюся даже в периодическом дистанционном контроле и управлении, способную решать сразу несколько параллельных задач. Будущая субмарина-робот имеет модульную унифицированную конструкцию и узлы, что позволит загружать в нее грузы различного назначения.

Запуск робота Orca будет осуществляться с одной из морских баз, робот, соблюдая скрытность передвижения, доберется до места назначения полностью самостоятельно, развернет там свой груз и заляжет на дно. В таком положении робот может пребывать очень долго, периодически связываясь с центром управлении. И в случае получения соответствующей команды, робот Orca может сняться с места и самостоятельно возвратиться в исходную точку.

Основной задачей, которая стоит перед конструкторами компании Lockheed Martin, является создание максимально дешевой конструкции робота Orca. Это позволит решать ряд стратегических задач, жертвуя самим роботом в случае такой необходимости. Но, несмотря на дешевизну, робот Orca будет обладать широкими функциональными возможностями и интеллектом, который позволит ему эффективно действовать даже в условиях самой сложной оперативной обстановки и активного противодействия со стороны противника.
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