В Астане 37 чиновников оштрафованы на 112 млн тенге

Сегодня, 00:25

В Астане 37 государственных служащих по решению суда оштрафованы за коррупционные преступления на сумму более 112 млн тенге. Об этом сообщил начальник управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК Руслан Алькенев, передает корреспондент Елорда Инфо.

По Астане отмечается рост особо тяжких преступлений на 11% и основная масса — это коррупционные уголовные преступления, в особенности, дача и получение взяток.

«По коррупционным преступлениям по Астане привлечены к административным штрафам 37 должностных лиц на сумму 112 708 560 тенге, из них оплатили штраф 9 лиц на сумму 29 399 871 тенге. Процент взыскания штрафов составил 24,3%, по сумме 26%», — отметил Руслан Алькенев.

Из указанного количества оплативших штраф: 1 — техник по учету ГУ «Аппарата акима района Сарыарка» г. Астана, 1 — главный специалист УГД р-на Алматы ДГД по г. Астаны, 5 — сотрудников органов внутренних дел, 1 — главный специалист РГУ «Инспекция транспортного контроля», 1 — директор филиала КТЖ.

По информации комитета, больше всего коррупционных преступлений совершено должностными лицами полиции — 34 факта или 54%, в прошлом году этот показатель составлял 22 факта. На втором месте находится министерство по инвестициям и развитию РК — 6 преступлений или 9,5%, в прошлом году выявлено 2 факта коррупции.

По пять коррупционных преступлений совершено в органах государственных доходов и акимате.

«Увеличение числа этих преступлений не говорит о том, что у нас повсеместно процветает коррупция, это результат активной работы уполномоченных органов по противодействию коррупции», — уточнил Руслан Алькенев.