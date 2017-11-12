Гигантские роботы сошлись в битве на гигантских ножах

12-11-2017, 11:53Напомним, что в прошлом месяце, наконец-то состоялось так долго ожидаемое первое сражение между гигантскими роботами американской команды MegaBots и японским боевым роботом Kuratas. Однако это сражение, победителем которого стала американская команда, оказалось для зрителей большим разочарованием, уж слишком многое в нем было инсценировано и срежиссировано. Зрители жаждали "живого", неотредактированного сражения, и команда MegaBots решила "подлить масла в огонь", наконец дав людям то, что они ожидали столь долгое время.В новом сражении сошлись оба американских мега-робота, робот Iron Glory, сражавшийся "врукопашную", и робот Eagle Prime, вооруженный громадным 3-метровым ножом, весом в 227 килограммов. В отличие от сражения с японским роботом, меньший робот Iron Glory действовал при помощи дистанционного управления, что, по мнению организаторов поединка, позволило бы ему действовать более настойчиво и более агрессивно.После трех раундов медлительного сражения больший робот Eagle Prime ожидаемо вывел из строя робота Iron Glory. Однако, победа далась большому роботу совсем не просто, благодаря наличию мощной силовой установки, робот Iron Glory долго и успешно сопротивлялся, выдерживая "тычки" огромным ножом и не отступая под натиском противника. Отличительной чертой данного сражения стал его "живой" характер, однако, сражениям нынешних роботов еще очень далеко до ожидаемых зрителями зрелищных сражений, которые не раз демонстрировались нам в фильмах "Трансформеры" и "Тихоокеанский рубеж".Тем не менее, "поножовщина" между роботами Iron Glory и Eagle Prime является первым из серии запланированных "живых" событий, череда которых, согласно долгосрочным планам, должна привести к созданию своего рода "Лиги гигантских боевых роботов".Запись живого сражения между роботами Eagle Prime и Iron Glory можно посмотреть на приведенном ниже видеоролике. Мы рекомендуем нашим читателям сразу перемотать ролик к 10-минутной отметке, туда, где начинается само действие.