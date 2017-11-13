Данные, собранные космическим аппаратом Voyager 1, были преобразованы в удивительную "музыку сфер"

Вчера, 09:02Космический исследовательский аппарат Voyager 1, который является первым рукотворным аппаратом, покинувшим пределы Солнечной системы, имеет весьма и весьма внушительное резюме. И недавно к этому резюме добавилась одна строчка, указывающая на еще одно весьма необычное амплуа космического аппарата. Группа ученых из университетов Раскина и Эксетера, Великобритания, взяла массив собранных космическим аппаратом научных данных и превратила их в удивительную музыку, отметив тем самым 40-ю годовщину миссии Voyager.В 1619 годи Иоганн Кеплер издал свой трактат под названием "Harmonices Mundi", в котором он объединил собранные им астрономические данные об орбитах планет с идеей о геометрической гармонии Вселенной, что позже получило название "Музыка Сфер". А своего рода "Музыкой Сфер" 21-го столетия стал озвученный ряд научных данных космического аппарата Voyager 1, который был впервые представлен 13 ноября 2017 года на стенде НАСА на Конференции по суперкомпьютерным и вычислительным технологиям SC17, которая проходила в Денвере, штат Колорадо.Трехминутный музыкальный ряд был создан при помощи сложных специальных алгоритмов "озвучивания" (sonification), превративших в гармоничную мелодию данные о протонах, альфа-частицах и ядрах более тяжелых элементов, собранных телескопом Low-Energy Charged Particle (LECP) аппарата Voyager 1. Помимо этого, в гармоническую составляющую мелодии были "вплетены" данные о траектории полета аппарата и некоторые другие данные. Весь массив использованной для создания мелодии информации охватывает период с 1977 года до предыдущего месяца этого года, включая и время, когда аппарат Voyager 1 в 2012 году вышел в открытое межзвездное пространство. А каждой ноте и такту мелодии соответствует период в 26 дней.Главная тема мелодии, звучащая в исполнения скрипок, основана на данных о космических лучах. Можно заметить, что к моменту 2012 года, к моменту приближения аппарата Voyager 1 к границам Солнечной системы, характер основной линии начинает меняться, и она начинает звучать в исполнении других инструментов. Тем времени, "взрывы" аккордов фортепиано и труб отмечают моменты пролета аппарата мимо Юпитера и Сатурна. И под самый конец мелодии можно услышать момент прохода аппарата Voyager 1 через зону гелиопаузы."Созданная нами мелодия является музыкальным воплощением одной из самых успешных космических миссий" - рассказывает доктор Доминико Вичинанцо (Dr Domenico Vicinanza), - "В дальнейших исследования "озвучивание" данных позволит нам сделать еще ряд важных открытий. Ведь такой вид предоставления информации позволит людям обратить внимание на некоторые аспекты, которые ускользали от них во время традиционного анализа рядов и графиков данных".Напомним нашим читателям, что аппарат Voyager 1, является первым из двух идентичных космических аппаратов, посланных для изучения внешних планет и границ Солнечной системы. 772-килограммовый аппарат, приводимый в действие тремя радиоизотопными термоэлектрическими генераторами, был запущен в космос 5 сентября 1977 года. В 1979 году аппарат пролетел мимо Юпитера, а в 1980 году аппарат побывал в окрестностях Сатурна. Гравитация этих гигантских планет использовалась в качестве космической "рогатки", разогнавшей аппарат Voyager 1 до скорости 17.043 километра в секунду относительно Солнца, что позволило ему добраться до границ Солнечной системы и выйти в открытое межзвездное пространство.