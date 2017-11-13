Исследователи научили робота Anymal пользоваться лифтом

Вчера, 09:03На страницах нашего сайта мы достаточно часто рассказывали читателям о четвероногих шагающих роботах, созданных известной компанией Boston Dynamics. Однако, на свете существует еще целый ряд подобных роботов, создателями которых являются специалисты из других научных и исследовательских организаций и компаний. И сейчас речь пойдет именно о таком варианте, четвероногом шагающем роботе Anymal, который "родился" несколько лет назад стараниями специалистов из Швейцарского федерального технологического института (Swiss Federal Institute of Technology, ETH). В скором времени этот робот, который имеет, со слов его создателей, максимально законченный вид, станет доступен для приобретения. Но его создатели все равно продолжают работать над его совершенствованием, и недавно робот Anymal обрел способности к использованию лифта без помощи человека в этом деле.Робот Anymal является многоцелевым экспериментальным роботом, размер которого немного меньше размера робота Big Dog компании Boston Dynamics. Робот Anymal изначально создавался с прицелом на его использование не в исследовательских целях, а для выполнения реальных задач в местах повышенной опасности, таких, как нефтяные и газодобывающие платформы, шахты, промышленные предприятия и т.п. Его широкую функциональность и возможности к передвижению можно использовать для организации охраны различных объектов военного и гражданского характера.Робот Anymal является далеко не маленьким роботом. Его вес составляет 30 килограмм, и он способен "взвалить на свои плечи" дополнительный груз, весом до 10 килограмм. Робот способен передвигаться со скоростью быстро шагающего человека и может функционировать от двух до четырех часов на одном заряде его аккумуляторных батарей. Робот оснащен множеством датчиков, данные с которые позволяют ему действовать полностью автономно, самостоятельно находить путь в условиях загроможденных промышленных помещений.Как уже упоминалось немного выше, скоро робот Anymal будет доступен для его приобретения всеми заинтересованными в этом лицами и организациями. Но пока этого еще не произошло, создатели робота не предоставили никакой информации о его конечной стоимости. Можно предположить, что стоимость робота будет немалой, ведь высокие технологии и робототехника - штуки по определению недешевые. Для сравнения, стоимость робота Ghost Minitaur, размер которого незначительно уступает размеру робота Anymal, составляет 11.5 тысяч американских долларов.На втором из приведенных здесь видеороликов создатели робота Anymal хвастаются его возможностью использовать лифт. И, не дай Бог, случится нечто, напоминающее сюжет "451 градус по Фаренгейту" с участием этого робота, то вам не удастся от него скрыться, даже затерявшись где-то в бесчисленных этажах здания-небоскреба.