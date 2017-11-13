Новости / KnowHow

Исследователи научили робота Anymal пользоваться лифтом

Вчера, 09:03
Исследователи научили робота Anymal пользоваться лифтом


На страницах нашего сайта мы достаточно часто рассказывали читателям о четвероногих шагающих роботах, созданных известной компанией Boston Dynamics. Однако, на свете существует еще целый ряд подобных роботов, создателями которых являются специалисты из других научных и исследовательских организаций и компаний. И сейчас речь пойдет именно о таком варианте, четвероногом шагающем роботе Anymal, который "родился" несколько лет назад стараниями специалистов из Швейцарского федерального технологического института (Swiss Federal Institute of Technology, ETH). В скором времени этот робот, который имеет, со слов его создателей, максимально законченный вид, станет доступен для приобретения. Но его создатели все равно продолжают работать над его совершенствованием, и недавно робот Anymal обрел способности к использованию лифта без помощи человека в этом деле.

Робот Anymal является многоцелевым экспериментальным роботом, размер которого немного меньше размера робота Big Dog компании Boston Dynamics. Робот Anymal изначально создавался с прицелом на его использование не в исследовательских целях, а для выполнения реальных задач в местах повышенной опасности, таких, как нефтяные и газодобывающие платформы, шахты, промышленные предприятия и т.п. Его широкую функциональность и возможности к передвижению можно использовать для организации охраны различных объектов военного и гражданского характера.

Исследователи научили робота Anymal пользоваться лифтом


Робот Anymal является далеко не маленьким роботом. Его вес составляет 30 килограмм, и он способен "взвалить на свои плечи" дополнительный груз, весом до 10 килограмм. Робот способен передвигаться со скоростью быстро шагающего человека и может функционировать от двух до четырех часов на одном заряде его аккумуляторных батарей. Робот оснащен множеством датчиков, данные с которые позволяют ему действовать полностью автономно, самостоятельно находить путь в условиях загроможденных промышленных помещений.

Как уже упоминалось немного выше, скоро робот Anymal будет доступен для его приобретения всеми заинтересованными в этом лицами и организациями. Но пока этого еще не произошло, создатели робота не предоставили никакой информации о его конечной стоимости. Можно предположить, что стоимость робота будет немалой, ведь высокие технологии и робототехника - штуки по определению недешевые. Для сравнения, стоимость робота Ghost Minitaur, размер которого незначительно уступает размеру робота Anymal, составляет 11.5 тысяч американских долларов.

На втором из приведенных здесь видеороликов создатели робота Anymal хвастаются его возможностью использовать лифт. И, не дай Бог, случится нечто, напоминающее сюжет "451 градус по Фаренгейту" с участием этого робота, то вам не удастся от него скрыться, даже затерявшись где-то в бесчисленных этажах здания-небоскреба.



  • Просмотров: 38
Похожие материалы
  • "Утекшее" в сеть видео демонстрирует впечатляющие способности двухколесного робота Handle, нового творения компании Boston Dynamics
  • Робот Atlas учится балансировать, стоя на одной ноге Робот Atlas учится балансировать, стоя на одной ноге
  • SpotMini - новый робот от компании Boston Dynamics, который станет помощником в домашних делах SpotMini - новый робот от компании Boston Dynamics, который станет помощником в домашних делах
  • Компания Boston Dynamics представляет робота ATLAS следующего поколения Компания Boston Dynamics представляет робота ATLAS следующего поколения
  • Итальянский робот HyQ2Max - четвероногий робот нового поколения из серии HyQ Итальянский робот HyQ2Max - четвероногий робот нового поколения из серии HyQ
    • Отзывы читателей
    Востребованные туристические направления в ноябре. Востребованные туристические направления в ноябре. Казахстанские Вчера, 22:32
    Исследователи научили робота Anymal пользоваться лифтом Исследователи научили робота Anymal пользоваться лифтом KnowHow Вчера, 09:03
    Данные, собранные космическим аппаратом Voyager 1, были преобразованы в удивительную Данные, собранные космическим аппаратом Voyager 1, были преобразованы в удивительную "музыку сфер" KnowHow Вчера, 09:02
    Кольцо холодной пыли вокруг ближайшей к нам звезды указывает на возможность существования там планетарной системы Кольцо холодной пыли вокруг ближайшей к нам звезды указывает на возможность существования там планетарной системы KnowHow Вчера, 09:02
    В России предложили создать СЭЗ для майнинга криптовалюты В России предложили создать СЭЗ для майнинга криптовалюты Государство Вчера, 00:37
    В Кызылординской области одобрено строительство домов по Нрлы Жер В Кызылординской области одобрено строительство домов по Нрлы Жер Государство Вчера, 00:37
    В Китае снимут ограничения для иностранного капитала в банках В Китае снимут ограничения для иностранного капитала в банках Государство Вчера, 00:30
    В ЮКО в рамках выставки AGRITek Shymkent-2017 прошел семинар-совещание В ЮКО в рамках выставки AGRITek Shymkent-2017 прошел семинар-совещание Государство Вчера, 00:27
    В РК «включили» ozon.ru, pikabu.ru и ficbook.net В РК «включили» ozon.ru, pikabu.ru и ficbook.net Государство Вчера, 00:25
    Гигантские роботы сошлись в битве на гигантских ножах Гигантские роботы сошлись в битве на гигантских ножах KnowHow 12-11-2017, 11:53
    Антирефлексивное покрытие насекомых может стать основой новых технологий маскировки Антирефлексивное покрытие насекомых может стать основой новых технологий маскировки KnowHow 12-11-2017, 11:52
    Истребители, вооруженные боевыми лазерами, поднимутся в воздух в 2021 году Истребители, вооруженные боевыми лазерами, поднимутся в воздух в 2021 году KnowHow 11-11-2017, 11:05
    Создана магнитная система, способная превращать тепло напрямую в механическое движение Создана магнитная система, способная превращать тепло напрямую в механическое движение KnowHow 11-11-2017, 11:05
    Orca - проект автономного подводного робота, размером с полноценную субмарину Orca - проект автономного подводного робота, размером с полноценную субмарину KnowHow 11-11-2017, 11:05
    В Германии представили поезд на водородном топливе В Германии представили поезд на водородном топливе Государство 11-11-2017, 00:33
    В Астане 37 чиновников оштрафованы на 112 млн тенге В Астане 37 чиновников оштрафованы на 112 млн тенге Государство 11-11-2017, 00:25
    Аким ЮКО встретился с послом Франции Аким ЮКО встретился с послом Франции Государство 11-11-2017, 00:22
    В Казахстане снижается стоимость новых квартир В Казахстане снижается стоимость новых квартир Государство 11-11-2017, 00:21
    Более 200 тысяч кредитных историй выдано через eGov.kz Более 200 тысяч кредитных историй выдано через eGov.kz Государство 11-11-2017, 00:20
    Китай планирует в 2020 году произвести первый запуск собственного Китай планирует в 2020 году произвести первый запуск собственного "космического самолета" многоразового использования KnowHow 10-11-2017, 10:03